|
В Гомеле вынесен приговор по делу о «захвате исполкомов»
Источник материала: Onliner
12 апреля в суде Железнодорожного района Гомеля начался суд над четырьмя фигурантами дела «о подготовке к захвату зданий госорганов». На первое заседание пустили только работников государственных изданий, о том, что происходило внутри и что говорили обвиняемые, информации мало. Сегодня объявлен приговор. Об этом
Изначально СК сообщал, что доверенные лица Светланы Тихановской еще до выборов
Обвиняемыми проходили четверо: Юрий Власов, Александр Шабалин, Дмитрий Ивашков и Татьяна Каневская. Им предъявили обвинения по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК. Позже появилась еще одна статья — 369 (оскорбление представителя власти).
Сегодня, информирует «ГП», суд Железнодорожного района Гомеля признал всех виновными. Наказания такие:
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 апреля в суде Железнодорожного района Гомеля начался суд над четырьмя фигурантами дела «о подготовке к захвату зданий госорганов». На первое заседание пустили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)