В Гомеле вынесен приговор по делу о «захвате исполкомов»

Источник материала: Onliner

12 апреля в суде Железнодорожного района Гомеля начался суд над четырьмя фигурантами дела «о подготовке к захвату зданий госорганов». На первое заседание пустили только работников государственных изданий, о том, что происходило внутри и что говорили обвиняемые, информации мало. Сегодня объявлен приговор. Об этом написала «Гомельская правда».

Изначально СК сообщал, что доверенные лица Светланы Тихановской еще до выборов готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. Было опубликовано снятое, по всей видимости, тайно видео с совещания 5 августа, на котором присутствовала и Тихановская.

Обвиняемыми проходили четверо: Юрий Власов, Александр Шабалин, Дмитрий Ивашков и Татьяна Каневская. Им предъявили обвинения по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК. Позже появилась еще одна статья — 369 (оскорбление представителя власти).

Сегодня, информирует «ГП», суд Железнодорожного района Гомеля признал всех виновными. Наказания такие:

Каневская — 6 лет колонии общего режима;

Шабалин и Ивашков — по 6 лет колонии усиленного режима;

Власов — 6 с половиной лет колонии усиленного режима (с учетом обвинения в публичном оскорблении представителя власти).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.