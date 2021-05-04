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Еще один китайский производитель смартфонов хочет выпускать электромобили
Источник материала: Onliner
Вслед за Xiaomi и Huawei компания Oppo якобы
Также в изучении вопроса заняты и некоторые другие высокопоставленные сотрудники Oppo, проводятся предварительные собеседования с экспертами в области автономного транспорта.
Ранее сообщалось, что в создании электрокаров и машин с автопилотами также заинтересованы Xiaomi и Huawei. Это позволит компаниям диверсифицировать доходы и риски, а заодно оказаться в новой нише, которую пока можно назвать развивающейся.
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