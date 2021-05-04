Еще один китайский производитель смартфонов хочет выпускать электромобили

Источник материала: Onliner

Вслед за Xiaomi и Huawei компания Oppo якобы намерена наладить выпуск электромобилей. По данным источников, близких к главе Oppo, топ-менеджер изучает вопрос запуска подобного проекта, однако формально старт ему пока не был дан. Якобы в последние две недели CEO китайской компании провел встречи с исследовательскими организациями, которые специализируются на автомобильной тематике.

Также в изучении вопроса заняты и некоторые другие высокопоставленные сотрудники Oppo, проводятся предварительные собеседования с экспертами в области автономного транспорта.

Ранее сообщалось, что в создании электрокаров и машин с автопилотами также заинтересованы Xiaomi и Huawei. Это позволит компаниям диверсифицировать доходы и риски, а заодно оказаться в новой нише, которую пока можно назвать развивающейся.