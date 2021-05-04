ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пикеты, Солодуха, дети — госСМИ сообщили об акции #РомаЖиви

04.05.2021 15:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Двенадцатилетний Рома, вынесший своего брата из горящего дома, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Пожар случился 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района. Сначала мальчику оказывали помощь в мядельской больнице, а на следующий день после пожара доставили вертолетом в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска. Консультативную помощь оказывают российские врачи.

Сегодня «Минская правда» сообщила, что в республике стартовала акция #РомаЖиви. Издание призвало записать видео со словами поддержки Роме и его родителям, отметить свои послания в соцсетях и мессенджерах хештегами #РомаЖиви и #РомаДержись.

Затем в телеграм-канале издания появились более десятка видео в поддержку с участием Александра Солодухи, Георгия Колдуна, группы «Песняры», Тео, школьников. Такие же сообщения начали размещать и гостелеканалы.

Обращение также записали воспитанники яслей-сада №19 города Барановичи.

Газета «Iўеўскі край» сообщила, что в Ивьевском районе проходят пикеты в поддержку Ромы и его родных: «Поддержка друг друга в час беды не просто великое, но многоликое чувство».

По информации телеграм-канала «Пул Первого», Лукашенко лично следит за состоянием здоровья Ромы. Как и за решением жилищного вопроса для его семьи, это поручено председателю облисполкома.

В Минздраве сегодня рассказали, что состояние Ромы стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым. Врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят его к очередной операции. Сегодня в режиме видеоконференции состоялся консилиум с участием представителей министерств здравоохранения Беларуси и России, ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, ведущих специалистов — комбустиологов, хирургов, анестезиологов и др. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе, отметили в пресс-службе Минздрава.

Пикеты, Солодуха, дети — госСМИ сообщили об акции #РомаЖиви

Дом семьи Ромы в деревне Сидоровичи Мядельского района уничтожен огнем, пока им приходится жить у родственников. Мария — кухонный рабочий в санатории, Алексей находится в декретном отпуске. В семье трое детей, среднему Мише — 6 лет, младшему Ване, которого спасал Рома, полтора года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двенадцатилетний Рома, вынесший своего брата из горящего дома, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Пожар случился 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маленькой брестчанке собрали деньги на самый дорогой укол в мире. Большую часть суммы жертвует «Савушкин продукт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by