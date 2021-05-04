Пикеты, Солодуха, дети — госСМИ сообщили об акции #РомаЖиви

Источник материала: Onliner

Двенадцатилетний Рома, вынесший своего брата из горящего дома, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Пожар случился 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района. Сначала мальчику оказывали помощь в мядельской больнице, а на следующий день после пожара доставили вертолетом в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска. Консультативную помощь оказывают российские врачи.

Сегодня «Минская правда» сообщила, что в республике стартовала акция #РомаЖиви. Издание призвало записать видео со словами поддержки Роме и его родителям, отметить свои послания в соцсетях и мессенджерах хештегами #РомаЖиви и #РомаДержись.

Затем в телеграм-канале издания появились более десятка видео в поддержку с участием Александра Солодухи, Георгия Колдуна, группы «Песняры», Тео, школьников. Такие же сообщения начали размещать и гостелеканалы.

Обращение также записали воспитанники яслей-сада №19 города Барановичи.

Газета «Iўеўскі край» сообщила , что в Ивьевском районе проходят пикеты в поддержку Ромы и его родных: «Поддержка друг друга в час беды не просто великое, но многоликое чувство».

По информации телеграм-канала «Пул Первого», Лукашенко лично следит за состоянием здоровья Ромы. Как и за решением жилищного вопроса для его семьи, это поручено председателю облисполкома.

В Минздраве сегодня рассказали , что состояние Ромы стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым. Врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят его к очередной операции. Сегодня в режиме видеоконференции состоялся консилиум с участием представителей министерств здравоохранения Беларуси и России, ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, ведущих специалистов — комбустиологов, хирургов, анестезиологов и др. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе, отметили в пресс-службе Минздрава.





Дом семьи Ромы в деревне Сидоровичи Мядельского района уничтожен огнем, пока им приходится жить у родственников. Мария — кухонный рабочий в санатории, Алексей находится в декретном отпуске. В семье трое детей, среднему Мише — 6 лет, младшему Ване, которого спасал Рома, полтора года.