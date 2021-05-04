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Пикеты, Солодуха, дети — госСМИ сообщили об акции #РомаЖиви
Источник материала: Onliner
Двенадцатилетний Рома, вынесший своего брата из горящего дома, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Пожар случился 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района. Сначала мальчику оказывали помощь в мядельской больнице, а на следующий день после пожара доставили вертолетом в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска. Консультативную помощь оказывают российские врачи.
Сегодня «Минская правда» сообщила, что в республике стартовала акция #РомаЖиви. Издание призвало записать видео со словами поддержки Роме и его родителям, отметить свои послания в соцсетях и мессенджерах хештегами #РомаЖиви и #РомаДержись.
Затем в телеграм-канале издания
Обращение также записали воспитанники яслей-сада №19 города Барановичи.
Газета «Iўеўскі край»
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В Минздраве сегодня
Дом семьи Ромы в деревне Сидоровичи Мядельского района уничтожен огнем, пока им приходится жить у родственников. Мария — кухонный рабочий в санатории, Алексей находится в декретном отпуске. В семье трое детей, среднему Мише — 6 лет, младшему Ване, которого спасал Рома, полтора года.
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Двенадцатилетний Рома, вынесший своего брата из горящего дома, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Пожар случился 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского...
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