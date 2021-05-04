Эксперимент: отправили водителя на границу, чтобы проверить, как платить «налог на выезд»

Источник материала: Onliner

В конце марта стало известно, что за выезд за границу на машине в Гродненской области нужно будет заплатить 1 базовую. Такое решение на основе обновленного Налогового кодекса принял областной совет депутатов. В мае документ должен был вступить в силу. Мы попросили профессионального водителя, которому разрешен выезд из страны, протестировать нововведение. По словам экспериментатора, оно работает никак.

Условия

Согласно Налоговому кодексу, областным Советам депутатов разрешили вводить местный сбор за пересечение ТС, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более трех базовых величин. Оплату нужно произвести до пересечения или при пересечении госграницы. Контроль возлагается на пограничников и таможенников.

От уплаты сбора освободили водителей, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников. Бесплатно смогут пересечь границу участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Гродненские депутаты решили взимать 1 базовую — вплоть до 1 января 2023 года. «Уплачивать сбор будут водители принадлежащих организациям или физлицам, ИП автомобилей, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, — сообщали в апреле депутаты. — При этом нет разницы, какое количество пассажиров в этом транспортном средстве».

Эксперимент

Так как выезд в сторону ЕС нынче ограничен, Onliner обратился за помощью к Роману, представителю одной из транспортных фирм — резидентов РБ. Задача проста — выехать через пункт пропуска в Гродненской области на сторону Польши и выяснить, как именно нужно платить этот самый «налог на выезд». Чиновники говорили, вносить плату нужно до пересечения или при пересечении. В системе ЕРИП Роман не нашел нужной графы, как не обнаружил реквизитов платежа в других открытых источниках. Признаться, не сильно и искал — собирался оплатить при пересечении.

«И вот, собственно, граница, я в пункте пропуска „Брузги“ („Кузница“). Здесь Гродненская область, а на той стороне — Польша, — писал в режиме реального времени водитель. — Все происходит как обычно. Только бросается в глаза малое количество машин. Передо мной стоит всего две: бус и легковушка. Пограничники ничего не говорят, сам я вопрос об оплате не поднимаю — не мне же это надо. Дают талон на въезд... и все. Так было с теми автомобилистами, которые проехали передо мной, так стало и со мной. Не платил ничего, никто ничего не спрашивал. На прохождение всей границы потратил 50 минут. Отмечу единственный нюанс, которого не замечал раньше: сотрудники стали заметно вежливее, чем в доковидные времена».

ГосТВ: сбор за выезд с 1 мая не начали брать

Сегодня днем ТВРК «Гродно Плюс», учрежденная Гродненским горисполкомом, сообщила , что «налог на выезд» с 1 мая никто не берет. «Решение прошло согласование в государственных пограничном и таможенном комитетах РБ, — говорится в сообщении. — Сейчас проходит согласование в Министерстве юстиции. Только после этого будет известна точная дата вступления решения в силу».

Стоит отметить, в сообщении пресс-службы Лидского райсполкома от 30 марта указаны фразы, не терпящие разночтений: «Решение принято сегодня в Лиде. Решение вступит в силу через месяц».