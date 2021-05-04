







в комментарии OL высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Такое мнениевысказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.





Он напомнил, что формально с 3 июня российские компании могут попадать под санкции США, если не перестанут продавать нефть на «Нафтан».





В прошлом году „Роснефть“ отказалась от экспорта нефти из Венесуэлы на индийский НПЗ, так как это было запрещено санкциями США и две трейдинговые „дочки“ „Роснефти“ были внесены в черные списки США», — вспоминает эксперт.