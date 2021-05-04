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Эксперт: формальным поставщиком на "Нафтан" станет небольшая компания-перекупщик

04.05.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупные российские нефтедобывающие компании не станут нарушать санкции США, введенные против «Нафтана». В сложившейся ситуации, скорее всего, будут разрабатываться схемы, когда формальным поставщиком станет какая-то небольшая российская компания, которая будет скупать нефть внутри России и перепродавать на «Нафтан».



Такое мнение в комментарии OL высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что формально с 3 июня российские компании могут попадать под санкции США, если не перестанут продавать нефть на «Нафтан».

В прошлом году „Роснефть“ отказалась от экспорта нефти из Венесуэлы на индийский НПЗ, так как это было запрещено санкциями США и две трейдинговые „дочки“ „Роснефти“ были внесены в черные списки США», — вспоминает эксперт.
 
 
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Крупные российские нефтедобывающие компании не станут нарушать санкции США, введенные против «Нафтана». В сложившейся ситуации, скорее всего, будут...
 
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