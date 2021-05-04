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«Ситуация на рынке труда остается напряженной». КГК - о расходовании средств на содействие занятости
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля Могилевской области
В Комитете госконтроля отмечают, что в 2020 году в Могилевской области не было обеспечено выполнение показателя по трудоустройству граждан на новые рабочие места, а некоторые организации исказили статистическую отчетность по этому показателю. В итоге из государственной статистической отчетности исключили недостоверные сведения о трудоустройстве 16 человек.
— Отдельными службами занятости и нанимателями допускается неэффективное использование госсредств, выделенных на создание и сохранение рабочих мест. Требуется усиление контроля за предоставлением и использованием субсидий безработным для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, — резюмируют в Комитете госконтроля.
Постановление коллегии КГК было направлено заинтересованным госорганам для принятия мер.
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«Ситуация на рынке труда остается напряженной». КГК - о расходовании средств на содействие занятости
Комитет госконтроля Могилевской области проверил, насколько эффективно используются государственные средства в сфере занятости населения в регионе.
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