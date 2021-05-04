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«Ситуация на рынке труда остается напряженной». КГК - о расходовании средств на содействие занятости

04.05.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля Могилевской области проверил, насколько эффективно используются государственные средства в сфере занятости населения в регионе. Вердикт таков: в целом меры по выполнению госпрограммы о соцзащите и содействию занятости принимались, но «остается напряженной ситуация на рынке труда, сохраняется тенденция сокращения численности занятого в экономике населения».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В Комитете госконтроля отмечают, что в 2020 году в Могилевской области не было обеспечено выполнение показателя по трудоустройству граждан на новые рабочие места, а некоторые организации исказили статистическую отчетность по этому показателю. В итоге из государственной статистической отчетности исключили недостоверные сведения о трудоустройстве 16 человек.

— Отдельными службами занятости и нанимателями допускается неэффективное использование госсредств, выделенных на создание и сохранение рабочих мест. Требуется усиление контроля за предоставлением и использованием субсидий безработным для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, — резюмируют в Комитете госконтроля.

Постановление коллегии КГК было направлено заинтересованным госорганам для принятия мер.

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Комитет госконтроля Могилевской области проверил, насколько эффективно используются государственные средства в сфере занятости населения в регионе.
 
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