«Ситуация на рынке труда остается напряженной». КГК - о расходовании средств на содействие занятости

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля Могилевской области проверил , насколько эффективно используются государственные средства в сфере занятости населения в регионе. Вердикт таков: в целом меры по выполнению госпрограммы о соцзащите и содействию занятости принимались, но «остается напряженной ситуация на рынке труда, сохраняется тенденция сокращения численности занятого в экономике населения».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В Комитете госконтроля отмечают, что в 2020 году в Могилевской области не было обеспечено выполнение показателя по трудоустройству граждан на новые рабочие места, а некоторые организации исказили статистическую отчетность по этому показателю. В итоге из государственной статистической отчетности исключили недостоверные сведения о трудоустройстве 16 человек.

— Отдельными службами занятости и нанимателями допускается неэффективное использование госсредств, выделенных на создание и сохранение рабочих мест. Требуется усиление контроля за предоставлением и использованием субсидий безработным для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, — резюмируют в Комитете госконтроля.

Постановление коллегии КГК было направлено заинтересованным госорганам для принятия мер.