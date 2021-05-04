Пропавшую в конце февраля витеблянку нашли — она погибла

На Витебщине завершены поиски 56-летней Татьяны Нестеровой.





Как сообщалось, женщина 27 февраля ушла из дома (проживала в областном центре на Московском проспекте) и пропала.

1 мая ПСО «Ангел» сообщил, что витеблянка найдена погибшей. Обстоятельства гибели не разглашаются.