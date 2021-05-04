Эксперт: История с партией «Союз» изначально отличалась преувеличениями

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Эксперт российского Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин – об отказе в регистрации пророссийской партии «Союз».

– О создании «Союза» было объявлено еще прошлой осенью – вероятная регистрация партии рассматривалась наблюдателями как знак благодарности России со стороны Александра Лукашенко за помощь в борьбе с оппозицией, – пишет Макаркин. – Белорусский транзит вроде бы предполагает усиление роли парламента, хотя никаких решений по этому поводу нет.

Зато появились рассуждения по поводу того, что в парламенте будет пророссийская фракция, выступающая за «интеграцию республики в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности» (из программных положений партии).

А также считающая, что «только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, Беларусь способна сохранить свой суверенитет». Это уже из высказываний лидера партии Сергея Луща, основателя объединения «Румол» («Русь молодая»), которое пропагандирует идеи славянского братства и союза Беларуси и России.

«Румол» проводит акции «Георгиевская лента», Международный фестиваль славянских боевых искусств и фестиваль здорового образа жизни «Славянский богатырь». Оппоненты Луща припоминали ему участие в нулевые годы в деятельности ультраправой языческой организации, где он якобы даже был волхвом.

Но представляется, что история с «Союзом» изначально отличалась преувеличениями.

Лущ для Беларуси – фигура весьма маргинальная. Видимо, поэтому белорусские власти и не мешали его раскрутке как пророссийского лидера. В России же к «Союзу» относились без особого пиетета.

В качестве почетных гостей на учредительный съезд партии в марте прибыли один депутат Госдумы – «единоросс» Дмитрий Белик от Севастополя – и пара соратников Захара Прилепина из бывшей донецкой команды Александра Захарченко (экс-советник Захарченко Александр Казаков и экс-министр связи ДНР Виктор Яценко). Сам Прилепин на съезде отсутствовал – равно как и «мироновские» депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Таким образом набор гостей съезда не только отличался невысоким статусом и немногочисленностью, но еще и был не слишком приемлем для Лукашенко, который негативно относится к пророссийским проектам на Донбассе.

Вероятность того, что она станет центром притяжения для «ветеранов Донбасса», возможно, и стала основанием для того, что Минюст насчитал недостаточное число партийцев.

Тэст на свабоду рук. Чаму не зарэгістравалі «Саюз»?