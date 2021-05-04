ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: История с партией «Союз» изначально отличалась преувеличениями

04.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт российского Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин – об отказе в регистрации пророссийской партии «Союз».

– О создании «Союза» было объявлено еще прошлой осенью – вероятная регистрация партии рассматривалась наблюдателями как знак благодарности России со стороны Александра Лукашенко за помощь в борьбе с оппозицией, – пишет Макаркин. – Белорусский транзит вроде бы предполагает усиление роли парламента, хотя никаких решений по этому поводу нет.

Зато появились рассуждения по поводу того, что в парламенте будет пророссийская фракция, выступающая за «интеграцию республики в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности» (из программных положений партии).

А также считающая, что «только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, Беларусь способна сохранить свой суверенитет». Это уже из высказываний лидера партии Сергея Луща, основателя объединения «Румол» («Русь молодая»), которое пропагандирует идеи славянского братства и союза Беларуси и России.

«Румол» проводит акции «Георгиевская лента», Международный фестиваль славянских боевых искусств и фестиваль здорового образа жизни «Славянский богатырь». Оппоненты Луща припоминали ему участие в нулевые годы в деятельности ультраправой языческой организации, где он якобы даже был волхвом.

Но представляется, что история с «Союзом» изначально отличалась преувеличениями.

Лущ для Беларуси – фигура весьма маргинальная. Видимо, поэтому белорусские власти и не мешали его раскрутке как пророссийского лидера. В России же к «Союзу» относились без особого пиетета.

В качестве почетных гостей на учредительный съезд партии в марте прибыли один депутат Госдумы – «единоросс» Дмитрий Белик от Севастополя – и пара соратников Захара Прилепина из бывшей донецкой команды Александра Захарченко (экс-советник Захарченко Александр Казаков и экс-министр связи ДНР Виктор Яценко). Сам Прилепин на съезде отсутствовал – равно как и «мироновские» депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Таким образом набор гостей съезда не только отличался невысоким статусом и немногочисленностью, но еще и был не слишком приемлем для Лукашенко, который негативно относится к пророссийским проектам на Донбассе.

Вероятность того, что она станет центром притяжения для «ветеранов Донбасса», возможно, и стала основанием для того, что Минюст насчитал недостаточное число партийцев.

Тэст на свабоду рук. Чаму не зарэгістравалі «Саюз»?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему белорусские власти не зарегистрировали пророссийскую партию?
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевской области массово гибнут куры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by