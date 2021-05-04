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Microsoft рассказала, когда Flash окончательно исчезнет из Windows
Источник материала: Onliner
Microsoft определилась со временем, когда Adobe Flash Player будет окончательно удален из операционной системы Windows. Поддержка технологии прекратилась 1 января 2021 года, вдобавок Adobe выпустила «выключатель», который предотвращал запуск Flash на компьютерах, однако при большом желании его можно было реактивировать.
Начиная с июня 2021 года Microsoft начнет распространять обновление KB4577586 для ОС версии 1809 и новее, после установки которого запуск Flash Player в среде Windows 10 станет невозможным. Чуть позже, в июле, Microsoft выпустит аналогичный патч в составе кумулятивного обновления для более старых версий «десятки». Также появится «заплатка» KB4577586 для Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard — как обязательный апдейт.
Основной проблемой Flash Player была возможность использовать его в качестве окна для атак на пользователя. Отказ от Flash, который уже практически не используется, был анонсирован давно.
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Microsoft определилась со временем, когда Adobe Flash Player будет окончательно удален из операционной системы Windows. Поддержка технологии прекратилась 1 января 2021 года,...
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