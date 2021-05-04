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К дебюту готовится первый корейский премиум-универсал
Источник материала: Onliner
Уже несколько лет фраза «премиальный корейский автомобиль» не вызывает диссонанса. Бренд Genesis успешно конкурирует с немецкими компаниями как в Азии, так и в США. Вскоре корейцы выпустят на рынок свой первый люксовый универсал c крылатым логотипом над решеткой радиатора.
Полноценно конкурировать с BMW 3-Series и Mercedes C-Class концерн Hyundai начал в сентябре 2017 года, когда ворвался в D-класс со своей моделью Genesis G70. Вскоре Genesis начнет отнимать покупателей не только у 4-дверных «немцев», но и у 3-Series Touring, а также C-Class T-Modell. Корейцы вывели на тест G70 Shooting Brake. Снимки автомобиля опубликовал портал
Машину тестируют не где попало, а на Нюрбургринге: там у Hyundai есть собственный испытательный департамент. По предварительным данным, мировой дебют 5-дверного G70 состоится в середине 2021 года. Учитывая количество камуфляжа на универсале, можно предположить, что это уже рестайлинговая версия G70. Изменения наверняка получит сразу и седан.
В США за весь прошлый год было продано 9436 экземпляров Genesis G70. В 2019-м продажи шли более активно — 11 903 проданных авто. С января по апрель 2021 года американцы купили 2665 штук G70. Для сравнения, кроссовер Genesis GV80 разошелся в США тиражом 6335 экземпляров за первые четыре месяца текущего года.
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
голубой, внедорожник, дизель 2.2 л, автоматическая, полный привод
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Уже несколько лет фраза «премиальный корейский автомобиль» не вызывает диссонанса. Бренд Genesis успешно конкурирует с немецкими компаниями как в Азии, так и в США....
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