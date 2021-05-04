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К дебюту готовится первый корейский премиум-универсал

04.05.2021 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже несколько лет фраза «премиальный корейский автомобиль» не вызывает диссонанса. Бренд Genesis успешно конкурирует с немецкими компаниями как в Азии, так и в США. Вскоре корейцы выпустят на рынок свой первый люксовый универсал c крылатым логотипом над решеткой радиатора. 

К дебюту готовится первый корейский премиум-универсал

Полноценно конкурировать с BMW 3-Series и Mercedes C-Class концерн Hyundai начал в сентябре 2017 года, когда ворвался в D-класс со своей моделью Genesis G70. Вскоре Genesis начнет отнимать покупателей не только у 4-дверных «немцев», но и у 3-Series Touring, а также C-Class T-Modell. Корейцы вывели на тест G70 Shooting Brake. Снимки автомобиля опубликовал портал Autoevolution.

К дебюту готовится первый корейский премиум-универсал

Машину тестируют не где попало, а на Нюрбургринге: там у Hyundai есть собственный испытательный департамент. По предварительным данным, мировой дебют 5-дверного G70 состоится в середине 2021 года. Учитывая количество камуфляжа на универсале, можно предположить, что это уже рестайлинговая версия G70. Изменения наверняка получит сразу и седан.

В США за весь прошлый год было продано 9436 экземпляров Genesis G70. В 2019-м продажи шли более активно — 11 903 проданных авто. С января по апрель 2021 года американцы купили 2665 штук G70. Для сравнения, кроссовер Genesis GV80 разошелся в США тиражом 6335 экземпляров за первые четыре месяца текущего года.

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Уже несколько лет фраза «премиальный корейский автомобиль» не вызывает диссонанса. Бренд Genesis успешно конкурирует с немецкими компаниями как в Азии, так и в США....
 
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