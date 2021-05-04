ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Телеканал «Гродно Плюс»: «Налог на выезд» на границе пока никто не берёт

04.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Так называемый сбор за выезд за границу в Гродненской области, о котором многие ресурсы писали, с 1 мая не начали брать, передает «Гродно Плюс».



Речь о решении Гродненского областного Совета депутатов о вводе местного сбора в области при выезде из страны. Его приняли 30 марта на выездной сессии областного Совета депутатов в Лиде. Решение прошло согласование в Государственных пограничном и таможенном комитетах Республики Беларусь. Сейчас проходит согласование в Министерстве юстиции.

Только после этого будет известна точная дата вступления решения в силу.

Предусматривается, что уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Максимальная масса авто не превышает 5 т. При этом нет разницы, какое количество пассажиров в этом транспортном средстве.

От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют лица на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так называемый сбор за выезд за границу в Гродненской области, о котором многие ресурсы писали, с 1 мая не начали брать, передает «Гродно Плюс».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ситуация на рынке труда остается напряженной». КГК - о расходовании средств на содействие занятости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by