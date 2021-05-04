В Могилевской области массово гибнут куры

пишет TUT.BY. Причина — болезнь Ньюкасла, переносчиком которой в данном случае, скорее всего, являются перелетные птицы,TUT.BY.





«Куры икали, начинали хрипеть, антибиотики не помогали»





— Я встала утром, увидела, что несколько птиц еле ходят. Подумала, что приболели — всякое бывает. Но к вечеру они погибли. На следующий день умерли и другие, — рассказывает Ольга Ващилина.





Симптомы у кур, говорит Ольга Егоровна, были примерно одинаковые — сперва птицы раскрывали клювы, как будто им не хватало воздуха, некоторые жадно пили холодную воду прямо из луж. И жутко кричали, словно просили о помощи. У многих были характерные жидкие испражнения белого цвета «как молоко». За несколько суток «сгорело» все родительское стадо и молодняк.





— Осталась одна несушка, она у нас была закрыта отдельно, сидела на яйцах. Вот теперь на нее вся надежда, — говорит женщина.





Вся домашняя птица у пенсионерки постоянно находилась на закрытой территории, но на подворье поживиться кормом часто прилетали воробьи.





— Других контактов у наших курочек с птицей или животными не было.





Убытки Ольга Егоровна не подсчитывала, к ветеринарам не обращалась — просто закопала погибшую птицу. Куры для пенсионерки были большим подспорьем и помощью для детей, внуков. Теперь, говорит Ольга Егоровна, о домашних яйцах придется надолго забыть — денег на покупку новой живности нет. Одна пятимесячная курочка, по словам женщины, на рынке стоит 13 рублей, нестись она начнет только через 2−3 месяца. Правда, есть надежда, что у выжившей наседки все же появится здоровое потомство.





Елена, невестка Ольги Ващилиной, живет в Хотимске и говорит, что куры мрут и в районном центре, и в соседних деревнях.





— Мы сами птицу не держим, но и на рынке, и в автобусе люди обсуждают эту ситуацию.





Марина Наумова из деревни Езеры Чериковского района за одну ночь потеряла 70 кур. Говорит, утром заметила, что несушки перестали высиживать яйца, решила продезинфицировать сарай. Но это не помогло — птица погибла.





— Куры сперва икали, потом начали хрипеть, антибиотики не помогли. Плакала вместе с ними, уж очень жалко птицу, — говорит женщина.





У некоторых ее соседей куры тоже погибли, однако понять, почему это произошло, сложно.





— Я свою птицу держала взаперти, выпускала во двор буквально на несколько часов. У других куры ходят целыми днями по улице, и с ними все в порядке.

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Жительница агрогородка Бель-1 Кричевского района Нина Шмидт также рассказала TUT. BY о массовой гибели домашней птицы. У женщины, к счастью, обошлось без потерь, а вот у соседей счет погибших кур уже идет на сотни.





— У нас в агрогородке много случаев, и в соседней Комаровке, да и в самом Кричеве птица гибнет.





Симптомы, говорит женщина, у всех кур схожие — сперва они начинают кричать, потом воркуют, как голуби, и хрипят, у них синеют клювы, появляется понос.





— Три дня — и птица погибает, никакие антибиотики не помогают.





Сообщения о массовой гибели кур также приходят из Славгородского, Мстиславского, Могилевского районов.





Официально: «Единственный выход — вакцинация кур»





Дозвониться до районных ветстанций невозможно, телефоны учреждений в Мстиславле, Хотимске, Славгороде отключены. Директор Могилевской областной ветеринарной лаборатории Михаил Лустенков сообщил, что не в курсе происходящего.





TUT. BY удалось связаться с начальником ВСУ «Чериковская районная ветеринарная станция» Сергеем Куцарским, который подтвердил гибель домашней птицы на подворьях.





— Есть такие случаи. Не массово, но куры гибнут. Причина — болезнь Ньюкасла, переносчиком которой в данном случае, скорее всего, являются перелетные птицы.





Болезнь Ньюкасла, или псевдочума





Впервые вспышка псевдочумы была зафиксирована в Англии в 1926 году. Болезнь передается воздушно-капельным путем и перорально, источником могут служить другие птицы, человек, инвентарь, помет, корм и скорлупа яиц. Инкубационный период вируса длится от 7 до 12 суток. Характерные симптомы:





Сергей Куцарский говорит, что для людей болезнь Ньюкасла не представляет опасности, однако птицу, если она уже инфицирована, спасти невозможно — не помогут ни антибиотики, ни дезинфекция помещений. Единственный выход — вакцинация кур, препарат нужно добавлять птицам в питье.





— Чериковский район уже заказал вакцину, которую привезут в ближайшие дни, ее можно будет получить в райветстанции. В соседнем Славгородском районе, насколько я знаю, вакцинация уже началась.