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На Партизанском проспекте Geely поехал на красный и столкнулся с Peugeot
Источник материала: Tut.by
Две легковушки столкнулись на Партизанском проспекте в Минске,
Происшествие случилось днем 4 мая. Установлено, что водитель Geely двигался по Партизанскому проспекту. На пересечении с Рабочим переулком он поехал на красный и столкнулся с Peugeot.
В результате ДТП пострадала пассажирка Peugeot. Медики доставили ее в больницу.
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В результате ДТП пострадала пассажирка Peugeot. Медики доставили ее в больницу.
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