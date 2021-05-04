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На Партизанском проспекте Geely поехал на красный и столкнулся с Peugeot

04.05.2021 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в ГАИ.

Происшествие случилось днем 4 мая. Установлено, что водитель Geely двигался по Партизанскому проспекту. На пересечении с Рабочим переулком он поехал на красный и столкнулся с Peugeot.


В результате ДТП пострадала пассажирка Peugeot. Медики доставили ее в больницу.

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Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пострадала пассажирка Peugeot. Медики доставили ее в больницу.
 
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