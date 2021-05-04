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Журналисту Сергею Гордиевичу изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде

04.05.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспонденту портала «Першы рэгіён» (Брестская область) Сергею Гордиевичу изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Журналисту Сергею Гордиевичу изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде
Фото: Першы рэгіён

Гордиевич обвиняется в «оскорблении президента Республики Беларусь» (статья 368 УК). Основанием стало сообщение, которое якобы появилось в сентябре в популярной группе «Реальный Дрогичин» в Viber, передает БелаПАН.

«Сегодня стало известно, что журналисту изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Однако дело в отношении него не прекращено — он остается обвиняемым. Таким образом, с 4 мая Сергей перестает считаться политзаключенным из-за изменения меры пресечения», — пишут правозащитники.

Гордиевич, у которого в Дрогичине прошло уже минимум три обыска, находился под домашним арестом с 25 декабря. 22 декабря он был задержан по дороге в Брест при участии ОМОН, его телефон несколько раз отправляли на экспертизу. Обвинение по ст. 368 УК ему предъявили в последний день прошлого года.

Срок домашнего ареста журналиста истекал 25 февраля, однако 23 февраля стало известно, что дрогичинский райотдел Следственного комитета решил продлить предварительное расследование до трех месяцев. В постановлении говорилось, что по данному уголовному делу «необходимо провести ряд судебно-медицинских экспертиз, получить заключение судебных компьютерно-технических экспертиз, а также произвести следственные и другие процессуальные действия, направленные на завершение предварительного расследования».

Гордиевич не дает показаний и не признает себя виновным.

 
Теги: Брест
 
 
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Корреспонденту портала «Першы рэгіён» (Брестская область) Сергею Гордиевичу изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает...
 
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