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Четырех доверенных лиц Тихановской приговорили к длительным срокам заключения
Источник материала: Навiны
Суд Железнодорожного района Гомеля 4 мая вынес приговор четырем доверенным лицам экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Решение огласил судья Алексей Хлыщенков.
Юрий Власов осужден на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — на шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Татьяна Каневская наказана шестью годами лишения свободы в колонии общего режима, передает
Им
Доказательством вины послужила скрытая видеозапись со встречи со Светланой Тихановской в Минске 5 августа. На встрече обсуждались разные варианты развития событий на выборы 9 августа и после них.
Прокурор Денис Микушев посчитал, что вина всех четверых доказана в полном объеме и
Также Юрий Власов за отдельный эпизод в его деле (конфликт с милицией в 2019 году) должен будет выплатить компенсацию «морального вреда» шести пострадавшим милиционерам (каждому — по 2,5 тыс. рублей). Стоит отметить, что тогда он понес административное наказание за это правонарушение.
В своих выступлениях адвокаты заявляли, что конкретных доказательств вины их подзащитных нет, обвинение основано на домыслах, общих фразах и видеозаписи, которая показала лишь то, что 5 августа доверенные лица были на встрече со Светланой Тихановской и обсуждали различные варианты событий.
Адвокаты указали на отсутствие доказательств обвинения в том, что подсудимые «пытались завербовать бывших силовиков» и «планировали захват административных зданий».
Обвиняемые не признали вину и свидетельствовали, что в период предвыборной кампании действовали исключительно по законодательству.
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