Четырех доверенных лиц Тихановской приговорили к длительным срокам заключения

Суд Железнодорожного района Гомеля 4 мая вынес приговор четырем доверенным лицам экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Решение огласил судья Алексей Хлыщенков.





Юрий Власов осужден на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — на шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Татьяна Каневская наказана шестью годами лишения свободы в колонии общего режима, передает БелаПАН .

Им вменили в вину организацию массовых беспорядков (ст. 293 УК) и планы по захвату 13 административных зданий в Гомеле (ст. 292 УК), в том числе областного и городского комитетов, а также администраций районов и РОВД.

Доказательством вины послужила скрытая видеозапись со встречи со Светланой Тихановской в Минске 5 августа. На встрече обсуждались разные варианты развития событий на выборы 9 августа и после них.

Прокурор Денис Микушев посчитал, что вина всех четверых доказана в полном объеме и просил приговорить Юрия Власова к шести с половиной годам лишения свободы, остальных троих — к шести годам лишения свободы.

Также Юрий Власов за отдельный эпизод в его деле (конфликт с милицией в 2019 году) должен будет выплатить компенсацию «морального вреда» шести пострадавшим милиционерам (каждому — по 2,5 тыс. рублей). Стоит отметить, что тогда он понес административное наказание за это правонарушение.

В своих выступлениях адвокаты заявляли, что конкретных доказательств вины их подзащитных нет, обвинение основано на домыслах, общих фразах и видеозаписи, которая показала лишь то, что 5 августа доверенные лица были на встрече со Светланой Тихановской и обсуждали различные варианты событий.

Адвокаты указали на отсутствие доказательств обвинения в том, что подсудимые «пытались завербовать бывших силовиков» и «планировали захват административных зданий».

Обвиняемые не признали вину и свидетельствовали, что в период предвыборной кампании действовали исключительно по законодательству.

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