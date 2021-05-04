﻿ Прилучный признался, что перенес сердечный приступ при разводе с Муценидзе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прилучный признался, что перенес сердечный приступ при разводе с Муценидзе

04.05.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Два года назад российский актер Павел Прилучный из-за работы довел себя до истощения, а развод с Агатой Муценидзе "добил", и он перенес сердечный приступ.

Как пишет издание StarHit, Прилучный также признался, что ездил на съемки с температурой и получил в итоге "какую-то проблему с легкими". Проблемы со здоровьем в буквальном смысле едва не стоили ему жизни, потому что в самый неожиданный момент дали о себе знать во время поездки за рулем на машине.

"Выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало", – цитирует артиста издание.

Причиной сердечного приступа стала чрезмерная нагрузка: актер работал, чтобы платить по кредитам и кормить жену и ребенка.

Ранее стало известно, что Прилучный потерял дом и погряз в долгах. По словам близкого друга, звезда сериала "Мажор" еле сводит концы с концами и отдает сбережения на алименты детям.

Напомним, что в 2020 году Прилучного избили в клубе. После этого актер перенес операцию на лице и стал похож на экс-бойфренда Бузовой.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В годы семейной жизни актер брался за любые проекты, но однажды "левую сторону пробило током и отключило".
 
Новости дня
Новости разные
 
Большая битва за Днепр в одном небольшом белорусском городе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by