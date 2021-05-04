Прилучный признался, что перенес сердечный приступ при разводе с Муценидзе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Два года назад российский актер Павел Прилучный из-за работы довел себя до истощения, а развод с Агатой Муценидзе "добил", и он перенес сердечный приступ.

Как пишет издание StarHit, Прилучный также признался, что ездил на съемки с температурой и получил в итоге "какую-то проблему с легкими". Проблемы со здоровьем в буквальном смысле едва не стоили ему жизни, потому что в самый неожиданный момент дали о себе знать во время поездки за рулем на машине.

"Выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало", – цитирует артиста издание.

Причиной сердечного приступа стала чрезмерная нагрузка: актер работал, чтобы платить по кредитам и кормить жену и ребенка.

Ранее стало известно, что Прилучный потерял дом и погряз в долгах . По словам близкого друга, звезда сериала "Мажор" еле сводит концы с концами и отдает сбережения на алименты детям.

Напомним, что в 2020 году Прилучного избили в клубе. После этого актер перенес операцию на лице и стал похож на экс-бойфренда Бузовой.

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