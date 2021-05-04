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Прилучный признался, что перенес сердечный приступ при разводе с Муценидзе
04.05.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Два года назад российский актер Павел Прилучный из-за работы довел себя до истощения, а развод с Агатой Муценидзе "добил", и он перенес сердечный приступ.
Как пишет издание StarHit, Прилучный также признался, что ездил на съемки с температурой и получил в итоге "какую-то проблему с легкими". Проблемы со здоровьем в буквальном смысле едва не стоили ему жизни, потому что в самый неожиданный момент дали о себе знать во время поездки за рулем на машине.
"Выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало", – цитирует артиста издание.
Причиной сердечного приступа стала чрезмерная нагрузка: актер работал, чтобы платить по кредитам и кормить жену и ребенка.
Ранее стало известно, что Прилучный потерял дом и
Напомним, что в 2020 году Прилучного избили в клубе. После этого актер перенес операцию на лице и
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В годы семейной жизни актер брался за любые проекты, но однажды "левую сторону пробило током и отключило".
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