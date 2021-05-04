Большая битва за Днепр в одном небольшом белорусском городе

Источник материала: Sputnik Беларусь

По воспоминаниям очевидцев, осенью 1943 года Днепр в районе Лоева был бурым от крови. Здесь погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров. Это больше, чем проживающих сегодня на территории всего Лоевского района. Корреспонденты Sputnik Владимир Нестерович и Виктор Толочко съездили в уникальный музей, посвященный лишь одному событию – битве за Днепр.

© Sputnik / Виктор Толочко Музей битвы за Днепр. Город Лоев Гомельской области

Днепр не потек вспять

К осени 1943 года немцы от Нарвы до низовий Днепра выстроили так называемый "Восточный вал". Система эшелонированной обороны базировалась в основном вдоль рек, на правом, высоком берегу: доты, дзоты, минные поля, траншеи в несколько рядов. Гитлеровское командование считало, что это будет неприступный барьер на пути наступавшей Красной Армии. Тогда же Гитлер изрек фразу о том, что скорее Днепр потечет обратно, чем русские его преодолеют.

"То, что произошло в районе Лоева, называется массовый героизм. Даже невозможно представить, каково это - форсировать широкую, могучую реку под мощным обстрелом врага, а потом еще карабкаться по крутым обрывам, врываться в окопы и биться там насмерть", - директор музея битвы за Днепр Ксения Семашко ведет нас от стенда к стенду.

© Sputnik / Виктор Толочко Директор Музея битвы за Днепр Ксения Семашко

Она рассказывает, что через Днепр, ширина которого в отдельных местах достигала семисот метров, а глубина доходила до десяти, бойцы переправлялись кто как мог: на самодельных плотах и лодках, держась за бревна, а то и просто за мешки и плащ-палатки, набитые соломой.

© Sputnik / Виктор Толочко При помощи вот таких нехитрых приспособлений бойцы переправлялись через широкий Днепр под вражеским огнем

"Переплыть Днепр в принципе очень тяжело, а тут еще под диким огнем. А потом еще по зыбкому песку бежать надо было. Ветераны рассказывали, что песок забивался везде: в рот, глаза, уши, в винтовки и автоматы. Это тоже была напасть. А затем еще фашистов из окопов нужно было выбить и удержать позиции, которые порой переходили из рук в руки по несколько раз за сутки. Здесь ужас что творилось. Тем величественнее подвиг освободителей нашей земли", - говорит Семашко.

© Sputnik / Виктор Толочко Макет плота, на котором бойцы форсировали Днепр

Личное дело

О музее, а точнее, о людях, чьи судьбы отражены в экспонатах, Ксения Владимировна готова рассказывать бесконечно. История освобождения родного Лоева от немецко-фашистских захватчиков давно уже переросла из профессиональной обязанности в личное, очень близкое для нее дело. Потому что прикоснулась к судьбам конкретных людей, некоторых извлекла из небытия, помогла отыскать их родственников. И даже обыкновенная ложка, на которой нацарапано "Белоглазов" – для нее предмет не какого-то абстрактного человека.

© Sputnik / Виктор Толочко Ложка, найденная через 76 лет после гибели красноармейца Алексея Белоглазова

К слову, ложку эту два года назад нашел тракторист, когда пахал землю, принес в музей. Поиск дал результат: Белоглазов Алексей Федорович, родился в 1913 году в Черниговской области, призван из Мордовии. Похоронен в деревне Малиновка Лоевского района.

Здесь погибли дети разных народов

"Здесь сложили свои головы представители едва ли не всех народов Советского Союза: русские, украинцы, белорусы, грузины, казахи, узбеки, таджики... В наш небольшой городок раньше приезжали люди со всех уголков большой страны. Потом все реже и реже. Теперь вот еще эта пандемия...", - сетует Ксения Семашко.

Именно здесь, при форсировании Днепра, первым Героем Советского Союза среди якутов стал Федор Попов.

Как следует из архивных документов, Попов в числе первых переправился на правый берег в районе деревни Глушец, заскочил в немецкую траншею, уничтожил 23 солдата и одного офицера. Затем захватил ручной пулемет и открыл огонь по фашистам, которые пошли в контратаку. В какой-то момент схватился с фрицами в рукопашную, ну а потом и родная рота форсировала Днепр.

Федор получил смертельное ранение. Схоронили его в Глушце, а спустя годы - в братской могиле на окраине деревни Деражичи.

© Sputnik / Виктор Толочко Под Лоевом погиб первый Герой Советского Союза из Якутии Федор Попов

Ксения Семашко рассказала, что в Лоев и в Деражичи каждый год добирались делегации из Якутии. Дети и взрослые ехали в автобусах за 9 тысяч километров для того, чтобы почтить память своего знаменитого земляка.

"Последний раз якутские школьники приезжали к нам в ноябре прошлого года. Среди них была внучатая племянницы Федора Кузьмича Попова. На могиле она просто разрыдалась. Это было очень искренне и трогательно", - рассказывает директор музея.

Два Ефима Фроймовича Клеймана

Ксения Владимировна уже много лет ведет поисковую работу: переписывается с архивами, музеями, военкоматами. Говорит, что теперь этим заниматься стало намного проще: многие документы, в том числе ранее засекреченные, начали выкладывать в интернет. Правда, отыскав очередного героя, она никогда не торопиться радоваться – жизнь научила: нужно все проверять и перепроверять самым тщательным образом.

По ее рассказам, в Лоев из Москвы несколько лет подряд наведывался Олег Носков. Искал своего погибшего дядю - Ефима Фроймовича Клеймана. Но что-то у него с данными не сходилось: по одним сведениям получалось, что дядя погиб на левом берегу, по другим – на правом.

"Можно было предположить, что Днепр форсировали десятки, а то и сотни Ивановых Иван Иванычей, но, чтобы два Ефима Фроймовича Клеймана? Поиски преподнесли нам сюрприз: их точно было два! Только один уроженец Москвы, а второй - Воронежской области. Один покоится на украинской территории, второй – в Лоеве. Племянник затем ему на кладбище памятник поставил", - вспоминает Ксения Семашко.

Как будто родного человека потеряла

С особой теплотой рассказывает она о переписке с Борисом Николаевичем Малиновским – член-корреспондентом НАН Украины, доктором технических наук, профессором, фронтовиком.

Музейные работники установили, что Борис Николаевич освобождал Лоев, написали ему письмо по электронной почте. Он ответил моментально. Завязалась переписка. Ветеран отправил в дар музею свои книги с воспоминаниями о войне.

С последней работой, которую Борис Николаевич назвал "Лица войны. 1941-1945" связана особая история. В послесловии написано, что к созданию альбома о встречах с однополчанами фронтовика подтолкнуло письмо из маленького белорусского города Лоев. Но дописать книгу он так и не успел: за него это сделала жена и дети: Борис Николаевич скончался 13 ноября 2019 года, на 99-м году жизни.

© Sputnik / Виктор Толочко Последняя книга, которую в дар музею направил фронтовик, участник освобождения Лоева Борис Малиновский

"Когда мы получили эту книгу, я еще ничего не знала о кончине Бориса Николаевича, но когда прочитала об этом в интернете, в потом обнаружила посвящение нашему музею, рыдала навзрыд.

Как будто родного и очень близкого человека потеряла. Хотя мы даже ни разу не виделись. А потом подумала: если такие книги появляются, если мы находим настоящих героев и оставляем память о них, значит, что-то в этой жизни делаем полезное, правильное", - делится Ксения Семашко.

Это нужно не мертвым…

А еще она с упоением рассказывает про Афанасия Гавриловича Шклярова. Он не воевал, пацаном еще был, но после войны занялся поисковой работой, увековечивал память о погибших при освобождении Лоевщины.

В деревне Деражичи его знает каждый. Привыкли: если делегация или журналисты, то это к Афанасию. Ему уже 92 года, но держится бодро, живо вспоминает пережитое лихолетье.

© Sputnik / Виктор Толочко Афанасий Гаврилович Шкляров

Рассказывает, что пока работал в Гомельском речном порту на свои деньги, а также при помощи энтузиастов, установил несколько мемориалов. Один в деревне Глушец - в память о Героях Советского Союза – бойцах 81-й стрелковой дивизии, которые форсировали Днепр в октябре 1943-го. Второй — в родной деревне Деражичи. Посвятил его землякам, жизни которых унесла кровавая война.

В порту по его инициативе установили мемориальную доску в честь речников, погибших на фронте.

Вспомнила Ксения Семашко, как Афанасий Гаврилович написал в Актюбинскую область, что в районе деревни Глушец погиб Герой Советского Союза Идрис Ургенишбаев, дескать, может сыщется кто из родных. И они нашлись. Как выяснилось, родственники Идриса не знали, где похоронен герой: в похоронку закралась неточность.

В 2015 году в Лоев из Казахстана добралась его невестка. Сказала, что накануне тесть явился ей во сне и посетовал, что совсем его забыли. Бросив все дела и забыв про все болячки, она вместе с правнуком отправилась в неблизкий путь. А уж тут отыскала Афанасия, долго обнималась с ним, плакала.

Директор музея называет Афанасия Гавриловича своим наставником, просит прочитать стихи о войне. Его собственные. Может, и не все ладно в них с ритмом, размером и рифмой, но от души, от большого сердца. Есть там и такие строчки:

Стоит солдат на пьедестале,

Стоит, колено преклонив.

Его друзья здесь жизнь отдали,

От ига нас освободив.

Он Сталинграда до Днепра

Прошли с тобой твои друзья

И пали здесь, освобождая,

Людей от нечисти спасая…

Из Деражич в Лоев возвращаемся молча. Перед расставанием директор музея сказала, что больше всего ее расстраивает, когда встречает в архивных документах записи о том, что уведомление о смерти красноармейца не было направлено родным. Это значит, что нити связей между живыми и мертвыми были оборваны. В том, чтобы попытаться их отыскать, она и видит свой долг. Как бы высокопарно это не звучало.

© Sputnik / Виктор Толочко Личные вещи Героя Советского Союза, уроженца Лоева Алексея Васильевича Козлова

Только факты

За мужество и героизм, проявленные при штурме "Восточного вала" в Лоевском районе, Героями Советского Союза стали 365 человек. 45 – посмертно.

На территории района захоронено 11 635 воинов, павших при его освобождении.