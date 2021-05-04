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Диалог о войне и великой победе состоялся в Минске
Источник материала: ОНТ
А в Минске ветеранов, воинов-интернационалистов и молодежь сегодня пригласили в Музей истории Великой Отечественной войны.
Но сначала возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой». Экскурсия по хранилищу. И затем презентация молодежных патриотических проектов. За круглым столом обсудили пути сохранения исторической памяти и ценностей нашего народа.
Диалог продолжается. И пока живы ветераны, правда о войне звучит из их уст. У нынешнего молодого поколения есть еще эта уникальная возможность – послушать и услышать тех, благодаря кому на нашей земле сегодня мир и покой.
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А в Минске ветеранов, воинов-интернационалистов и молодежь сегодня пригласили в Музей истории Великой Отечественной войны. Но сначала возложили цветы к обелиску...
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