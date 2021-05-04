Диалог о войне и великой победе состоялся в Минске

Источник материала: ОНТ

А в Минске ветеранов, воинов-интернационалистов и молодежь сегодня пригласили в Музей истории Великой Отечественной войны.

Но сначала возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой». Экскурсия по хранилищу. И затем презентация молодежных патриотических проектов. За круглым столом обсудили пути сохранения исторической памяти и ценностей нашего народа.

Иван Лавринович, заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь: «Мы понимаем, какую боль, утрату перенесла наша Республика Беларусь. И те последние ветераны, которые у нас сегодня есть, – это легенды, можно сказать, люди-легенды, которые должны видеть молодые люди. Иногда наши лжеполитики, лжеисторики хотят переписать историю – это недопустимо. Мы-то знаем, понимаем, какая Беларусь, сколько зла и горя нам фашизм принес».

Михаил Шашков, участник Великой Отечественной войны: «А молодежи пожелания такие: не терять времени зря, учиться, образовываться, готовить себя защищать Родину в любых условиях. Это всегда пригодится. И это главное для мужчин, они должны, в первую очередь, думать о защите своей Родины, своей семьи, своей малой Родины, и оказаться на высоте. Чтобы пройти вот эти трудные ступеньки, после этого остаться человеком! Потому что не все выдерживают тех условий, особенно которые встречаются во время войны, где идет рядом жизнь и смерть».

Диалог продолжается. И пока живы ветераны, правда о войне звучит из их уст. У нынешнего молодого поколения есть еще эта уникальная возможность – послушать и услышать тех, благодаря кому на нашей земле сегодня мир и покой.

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