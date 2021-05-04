|
Зашла одна, вышла с ребенком! Женщина родила в самолете – она не знала, что беременна
Источник материала: ОНТ
Удивительную, реальную историю опубликовал
Лавиния Мунга, жительница города Орем в Юте (США), отправилась рейсом авиакомпании Delta Airlines на Гавайи в отпуск вместе с семьей. Она даже и подумать не могла, что еще один человек появится в ее семье после приземления. Женщина не знала, что беременна. Однако в середине полета вдруг у нее начались роды.
Лавинии очень повезло, что на борту среди пассажиров оказались врач Дейл Гленн и медсестры интенсивной терапии для новорожденных – Аманда Бидинг, Мими Хо, Лани Бэмфилд. Когда они услышали по громкоговорителю, что пассажирке нужна помощь, они сразу же подошли к ней.
В самолете не было мединструментов, поэтому врачу и медсестрам пришлось использовать шнурки, чтобы ребенку перевязать пуповину. Еще они нагрели в микроволновке бутылочки и сделали для новорожденного подогреватели, использовали Apple Watch, чтобы контролировать частоту сердечных сокращений малыша и поддерживать его стабильное состояния в течение 3-х часов, в течение которых проходил полет.
Маму и ребенка после приземления доставили в медцентр Капиолани в Гонолулу (Гавайи) для женщин и детей. Ребенок родился раньше срока, поэтому на время его поместили в отделение интенсивной терапии. Лавиния назвала мальчика Рэймонд.
Доктор Дейл Гленн и медсестры через два дня пришли навестить маму и новорожденного.
Сейчас еще малыш находится в интенсивной терапии, но уже скоро мама с сыном отправятся домой в Юту.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительную, реальную историю опубликовал ridus.ru. Лавиния Мунга, жительница города Орем в Юте (США), отправилась рейсом авиакомпании Delta Airlines на Гавайи в отпуск...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)