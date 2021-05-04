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Зашла одна, вышла с ребенком! Женщина родила в самолете – она не знала, что беременна

04.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зашла одна, вышла с ребенком! Женщина родила в самолете – она не знала, что беременна

Удивительную, реальную историю опубликовал ridus.ru.

Лавиния Мунга, жительница города Орем в Юте (США), отправилась рейсом авиакомпании Delta Airlines на Гавайи в отпуск вместе с семьей. Она даже и подумать не могла, что еще один человек появится в ее семье после приземления. Женщина не знала, что беременна. Однако в середине полета вдруг у нее начались роды. 

Лавинии очень повезло, что на борту среди пассажиров оказались врач Дейл Гленн и медсестры интенсивной терапии для новорожденных – Аманда Бидинг, Мими Хо, Лани Бэмфилд. Когда они услышали по громкоговорителю, что пассажирке нужна помощь, они сразу же подошли к ней.


В самолете не было мединструментов, поэтому врачу и медсестрам пришлось использовать шнурки, чтобы ребенку перевязать пуповину. Еще они нагрели в микроволновке бутылочки и сделали для новорожденного подогреватели, использовали Apple Watch, чтобы контролировать частоту сердечных сокращений малыша и поддерживать его стабильное состояния в течение 3-х часов, в течение которых проходил полет.


Маму и ребенка после приземления доставили в медцентр Капиолани в Гонолулу (Гавайи) для женщин и детей. Ребенок родился раньше срока, поэтому на время его поместили в отделение интенсивной терапии. Лавиния назвала мальчика Рэймонд.

Доктор Дейл Гленн и медсестры через два дня пришли навестить маму и новорожденного. 

Сейчас еще малыш находится в интенсивной терапии, но уже скоро мама с сыном отправятся домой в Юту. 



Фото: hawaiipacifichealth.org


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Удивительную, реальную историю опубликовал ridus.ru. Лавиния Мунга, жительница города Орем в Юте (США), отправилась рейсом авиакомпании Delta Airlines на Гавайи в отпуск...
 
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