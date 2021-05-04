Зашла одна, вышла с ребенком! Женщина родила в самолете – она не знала, что беременна

Источник материала: ОНТ

Удивительную, реальную историю опубликовал ridus.ru .

Лавиния Мунга, жительница города Орем в Юте (США), отправилась рейсом авиакомпании Delta Airlines на Гавайи в отпуск вместе с семьей. Она даже и подумать не могла, что еще один человек появится в ее семье после приземления. Женщина не знала, что беременна. Однако в середине полета вдруг у нее начались роды.

Лавинии очень повезло, что на борту среди пассажиров оказались врач Дейл Гленн и медсестры интенсивной терапии для новорожденных – Аманда Бидинг, Мими Хо, Лани Бэмфилд. Когда они услышали по громкоговорителю, что пассажирке нужна помощь, они сразу же подошли к ней.





В самолете не было мединструментов, поэтому врачу и медсестрам пришлось использовать шнурки, чтобы ребенку перевязать пуповину. Еще они нагрели в микроволновке бутылочки и сделали для новорожденного подогреватели, использовали Apple Watch, чтобы контролировать частоту сердечных сокращений малыша и поддерживать его стабильное состояния в течение 3-х часов, в течение которых проходил полет.





Маму и ребенка после приземления доставили в медцентр Капиолани в Гонолулу (Гавайи) для женщин и детей. Ребенок родился раньше срока, поэтому на время его поместили в отделение интенсивной терапии. Лавиния назвала мальчика Рэймонд.

Доктор Дейл Гленн и медсестры через два дня пришли навестить маму и новорожденного.

Сейчас еще малыш находится в интенсивной терапии, но уже скоро мама с сыном отправятся домой в Юту.









Фото: hawaiipacifichealth.org





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