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Необычное поздравление подготовили для ветеранов Гродненской области
Источник материала: ОНТ
Перед Днем Победы в Гродненской области открыли серию концертов под балконами. Таким необычным образом здесь уже несколько лет поздравляют ветеранов Великой Отечественной.
Валентина Баранова в свои 97 ещё полна сил и энергии, каждый день – встречи и приёмы. Но этим утром – гости сами к ней пришли прямо во двор большой делегацией. Школьники, военные, власти, представители общественных объединений – тихий дворик едва вместил всех желающих.
В центре внимания и сосед – артиллерист Семён Подофёдов, недавно отметил 102-й День рождения. Песни, подарки, цветы и самый любимый момент - мини-парад войск под звуки оркестра.
Марш ветераны встречали стоя.
Сегодня в Гродненской области живет 228 человек, испытавших на себе все тяготы войны. И каждого в преддверии Дня Победы ждут подарки и знаки внимания.
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Перед Днем Победы в Гродненской области открыли серию концертов под балконами. Таким необычным образом здесь уже несколько лет поздравляют ветеранов Великой...
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