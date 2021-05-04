Необычное поздравление подготовили для ветеранов Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Перед Днем Победы в Гродненской области открыли серию концертов под балконами. Таким необычным образом здесь уже несколько лет поздравляют ветеранов Великой Отечественной.

Валентина Баранова в свои 97 ещё полна сил и энергии, каждый день – встречи и приёмы. Но этим утром – гости сами к ней пришли прямо во двор большой делегацией. Школьники, военные, власти, представители общественных объединений – тихий дворик едва вместил всех желающих.

В центре внимания и сосед – артиллерист Семён Подофёдов, недавно отметил 102-й День рождения. Песни, подарки, цветы и самый любимый момент - мини-парад войск под звуки оркестра.

Марш ветераны встречали стоя.

Сегодня в Гродненской области живет 228 человек, испытавших на себе все тяготы войны. И каждого в преддверии Дня Победы ждут подарки и знаки внимания.

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