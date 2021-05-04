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Президент Беларуси и глава НОК обсудили подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
И сегодня же Глава государства и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко обсудили подготовку белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в Токио.
В центре внимания были как уже завоёванные отечественными атлетами лицензии, так и перспективы наших спортсменов по завоеванию медалей главных стартов четырёхлетия.
Кроме того, обсудили состояние дел в спортивной отрасли в целом, взаимодействии с Международным олимпийским комитетом и иными крупными спортивными организациями.
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И сегодня же Глава государства и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко обсудили подготовку белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в...
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