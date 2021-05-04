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Президент Беларуси и глава НОК обсудили подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио

04.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси и глава НОК обсудили подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио

И сегодня же Глава государства и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко обсудили подготовку белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в Токио.

В центре внимания были как уже завоёванные отечественными атлетами лицензии, так и перспективы наших спортсменов по завоеванию медалей главных стартов четырёхлетия. 

Кроме того, обсудили состояние дел в спортивной отрасли в целом, взаимодействии с Международным олимпийским комитетом и иными крупными спортивными организациями.

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И сегодня же Глава государства и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко обсудили подготовку белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в...
 
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