Президент Беларуси и глава НОК обсудили подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио

Источник материала: ОНТ

И сегодня же Глава государства и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко обсудили подготовку белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в Токио.

В центре внимания были как уже завоёванные отечественными атлетами лицензии, так и перспективы наших спортсменов по завоеванию медалей главных стартов четырёхлетия.

Кроме того, обсудили состояние дел в спортивной отрасли в целом, взаимодействии с Международным олимпийским комитетом и иными крупными спортивными организациями.

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