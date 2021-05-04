Как сложилась судьба знаменитых советских детей-актеров? Вы просто не поверите, что с ними случилось!

Источник материала: ОНТ

Советский кинематограф подарил нам множество незабываемых детских персонажей, которых играли невероятно талантливые юные актеры. Как сложилась их судьба, где герои нашего детства? Кому-то удалось стать настоящей звездой, а о судьбе некоторых ничего неизвестно. В этой статье мы вспомним несколько знаменитых советских картин и расскажем, чем сейчас занимаются бывшие дети-актеры.

«Приключения Электроника»



Фото: domkino.tv

Когда на широкие экраны вышел трехсерийный фильм про незадачливого школьника и его невероятно доброго двойника-робота, весь Советский Союз узнал о братьях Торсуевых. Они в миг стали звездами с целой армией поклонников, которые в буквальном смысле не давали юным дарованиям прохода. Всем казалось, что Юрий и Владимир непременно продолжат актерскую карьеру, однако после окончания школы они решили поступить иначе. Одно время братья Торсуевы пытались заниматься предпринимательством, однако очень скоро стало понятно, что это не их стезя. Сегодня Юрий и Владимир профессионально занимаются музыкой, гастролируют и принимают участие в разных телевизионных передачах.

«Гостья из будущего»



Фото: kp.ru

Роль прекрасной Алисы, которая пела о «прекрасном далеко», исполнила двенадцатилетняя Наталья Гусева. Фильм принес школьнице популярность советского масштаба. Все с нетерпением ожидали нового появления девушки на больших экранах, однако актерство совсем не привлекало Наталью. Она всегда интересовалась биологией и химией, и именно этим наукам маленькая актриса решила посвятить свою жизнь. Окончив Московский государственный институт тонкой химической технологии, Наталья Гусева начала работать в лаборатории микробиологии.

«Мэри Поппинс, до свидания»



Фото: domkino.tv

Роль Майкла Бэнкса сыграл девятилетний Филипп Рукавишников. Несмотря на явный актерский талант, который признавали все на съемочной площадке, мальчик решил посвятить свою жизнь живописи. Филипп вместе с отцом является автором знаменитого фонтана, который установлен перед Третьяковской галереей.

Партнершей Филиппа по фильму была Анна Плисецкая, сыгравшая роль Джейн Бэнкс. Будучи племянницей легендарной балерины Майи Плисецкой, и дочерью не менее известных Марианны Седовой и Александра Плисецкого, Анна всегда знала, что хочет посвятить свою жизнь именно балету. Девушке удалось даже стать солисткой Мариинского театра.

«Морозко»



Фото: kp.ru

В советской сказке «Морозко» главную роль сыграла пятнадцатилетняя Наталья Седых. Изначально девушка занималась фигурным катанием и ей пророчили блестящую спортивную карьеру. Режиссер «Морозко» Александр Роу увидел Седых по телевизору, во время ее выступления на льду. После удачного кастинга Наталья получила главную роль в картине, которая впоследствии принесла ей большую славу. После «Морозко» Наталья ещё несколько лет снималась в кино, а затем предпочла балет и поступила в Московское хореографическое училище при Большом театре. После окончания балетной карьеры Наталья Седых долгое время играла в театре.

По материалам сайта spletnik.ru

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