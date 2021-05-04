|
Непонимание или банальный садизм? Психологи и ветеринары – о причинах жестокого обращения с животными
Источник материала: ОНТ
Люди и домашние животные – отношения между ними бывают как теплыми и трогательными, так и тяжелыми и сложными. Что об этом говорит закон? Вы удивитесь, но согласно Гражданскому кодексу, животное квалифицируется как имущество. Велосипед, телевизор – те же нормы. Порода не имеет значения — она влияет только на стоимость. Занятно, что в случае развода и раздела имущества домашних питомцев делят как мебель. К слову, животные, как и дети, с трудом переносят расставание их хозяев. Просто знайте об этом.
История щенка Малыша – как будто сценарий для фильма. В начале апреля жители Старобина спасли собаку, которую кто-то закопал заживо. Пес провел в яме под землёй почти неделю. Когда его обнаружили, шансы на выздоровление стремились к нулю. Слишком долгое время без движения и еды, а еще травма головы. Вероятно, пса ударили прежде, чем закопать. Прогнозы были неутешительные, но Малыш чудом выжил. К помощи подключились волонтеры и ветврачи.
К сожалению, история Малыша – не единственная. И чаще всего такие истории заканчиваются печально. Что же толкает людей на такую жестокость? Психологи считают, что есть две причины. Первая и самая частая – непонимание того, что животные, как и люди, тоже чувствуют и испытывают боль.
Иногда жестокость к животным проявляют дети. Но это скорее редкость. А вот чем вызвано такое поведение? Специалисты могут объяснить.
В Германии в Конституции закреплена защита прав животных. В Новой Зеландии они официально признаны разумными существами, так что исследования и опыты на них, а еще охота и отлов запрещены. А в Индии дельфинов и вовсе считают личностями нечеловеческой природы. В Беларуси тоже существует ответственность за истязание животных.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непонимание или банальный садизм? Психологи и ветеринары – о причинах жестокого обращения с животными
Люди и домашние животные – отношения между ними бывают как теплыми и трогательными, так и тяжелыми и сложными. Что об этом говорит закон? Вы удивитесь, но согласно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)