Непонимание или банальный садизм? Психологи и ветеринары – о причинах жестокого обращения с животными

Источник материала: ОНТ

Люди и домашние животные – отношения между ними бывают как теплыми и трогательными, так и тяжелыми и сложными. Что об этом говорит закон? Вы удивитесь, но согласно Гражданскому кодексу, животное квалифицируется как имущество. Велосипед, телевизор – те же нормы. Порода не имеет значения — она влияет только на стоимость. Занятно, что в случае развода и раздела имущества домашних питомцев делят как мебель. К слову, животные, как и дети, с трудом переносят расставание их хозяев. Просто знайте об этом.





История щенка Малыша – как будто сценарий для фильма. В начале апреля жители Старобина спасли собаку, которую кто-то закопал заживо. Пес провел в яме под землёй почти неделю. Когда его обнаружили, шансы на выздоровление стремились к нулю. Слишком долгое время без движения и еды, а еще травма головы. Вероятно, пса ударили прежде, чем закопать. Прогнозы были неутешительные, но Малыш чудом выжил. К помощи подключились волонтеры и ветврачи.

Инна Курс, волонтёр: «Я вообще сейчас называю Малыша символом. Просто символ победы добра над злом. Очень много отзывались из России, отовсюду. И у всех только одно – пожалуйста, спасите, чтобы он жил. Малыш объединил сердца».

Анастасия Поборцева, заместитель директора ветеринарной клиники: «К сожалению, ситуации с жестоким обращением случаются довольно часто. Бывают кошки, собаки с пулями, которые мы порой находим случайно, делая рентгеновские исследования. Большое спасибо людям, которые неравнодушны, готовы заниматься, лечить, восстанавливать. Необходимо было проведение магнитно-резонансной томографии, офтальмологические исследования, невролог смотрел Малыша. Мы рады, что смогли ему помочь».

К сожалению, история Малыша – не единственная. И чаще всего такие истории заканчиваются печально. Что же толкает людей на такую жестокость? Психологи считают, что есть две причины. Первая и самая частая – непонимание того, что животные, как и люди, тоже чувствуют и испытывают боль.

Павел Зыгмантович, психолог: «Вторая причина – это так называемые садистские наклонности, это уже ближе к психиатрии. Такое встречается не так часто, к счастью, и обычно это гораздо кровавее и ужаснее».

Иногда жестокость к животным проявляют дети. Но это скорее редкость. А вот чем вызвано такое поведение? Специалисты могут объяснить.

Павел Зыгмантович, психолог: «Человек – ребенок в данном случае – не очень может поставить себя на место другого существа. Есть такое понятие, как теория разумного, когда мы понимаем, что вот там, за той черепной коробкой, за теми глазами, есть уникальное сочетание черт характера, интересов и всего остального, и это другое живое существо. Если мы так не делаем, тогда мы по отношению к этому живому существу можем вести себя как угодно. И надо отметить, что в основном это касается существ, не очень похожих на человека».

В Германии в Конституции закреплена защита прав животных. В Новой Зеландии они официально признаны разумными существами, так что исследования и опыты на них, а еще охота и отлов запрещены. А в Индии дельфинов и вовсе считают личностями нечеловеческой природы. В Беларуси тоже существует ответственность за истязание животных.

Роман Лашкевич, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома: «Важно воспитывать любовь к питомцам с самого детства. Ведь то, как человек относится к животным, показывает, как он будет относиться к людям».

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