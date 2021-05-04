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Жуткие фотографии из прошлого, которые на ночь лучше не смотреть. 7-й номер впечатлит вас до ужаса!
Источник материала: ОНТ
Мы сделали подборку самых странных снимков предметов и людей из прошлого. Они немного приоткроют тайны XVII-XIX веков, хотя, возможно, у вас появится еще больше вопросов. Предупреждаем, фотошопа на этих кадрах нет, и, на всякий случай, если вы очень впечатлительны, – не пролистывайте вниз страницу.
1. Стул с шипами XVIII века
Его создали для казни ведьм. В результате кровопотери наступала смерть.
2. Шкатулка XVII века, в которой прятали яды
Она была замаскирована под книгу.
3. Набор XIX века, предназначенный для охоты на вампиров
4. А это набор для инъекций морфина
5. Объявление 1855 года о ярмарке рабов
В объявлении состоятельные люди приглашались на ярмарку рабов. Там они могли купить себе как одного, так и несколько человек. В тексте объявления описано, чем хорош тот или иной раб.
6. Модели человека для изучения анатомии XVII века
7. Штатив для посмертной съемки людей
Такая съемка была очень распространена в XVIII-XIX веках. На подставку закрепляли умерших, чтобы на фото они выглядели как живые. Снимки делались на память о безвременно ушедших родственниках. Тогда немного другим было отношение к смерти, и ничего ужасного не видели в том, чтобы усопшего нарядить, прикрепить к штативу, нарисовать глаза поверх настоящих – это могли делать и обрабатывая готовый снимок – и позировать с ним.
А это примеры посмертных фото
8. Ограждение для могил XVIII века
Такие ограждения придумали в Шотландии, их называли мortsafe. Дело в том, что в Шотландии в то время было много студентов-медиков, им всем не хватало тел для практики, поэтому некоторые раскапывали могилы. Те, кто не желал, чтобы могилы их родственников были вскрыты, а на их телах практиковались студенты, ставили такие ограждения.
9. Экспонаты XIX века – головы и детские руки, которые хранятся в музее Мюттера в Филадельфии
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Мы сделали подборку самых странных снимков предметов и людей из прошлого. Они немного приоткроют тайны XVII-XIX веков, хотя, возможно, у вас появится еще больше...
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