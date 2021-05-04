Жуткие фотографии из прошлого, которые на ночь лучше не смотреть. 7-й номер впечатлит вас до ужаса!

Источник материала: ОНТ

Мы сделали подборку самых странных снимков предметов и людей из прошлого. Они немного приоткроют тайны XVII-XIX веков, хотя, возможно, у вас появится еще больше вопросов. Предупреждаем, фотошопа на этих кадрах нет, и, на всякий случай, если вы очень впечатлительны, – не пролистывайте вниз страницу.



1. Стул с шипами XVIII века



Его создали для казни ведьм. В результате кровопотери наступала смерть.



Фото с сайта 4tololo.ru

2. Шкатулка XVII века , в которой прятали яды

Она была замаскирована под книгу.



Фото с сайта 4tololo.ru

3. Набор XIX века, предназначенный для охоты на вампиров



Фото с сайта 4tololo.ru

4. А это набор для инъекций морфина



Фото с сайта 4tololo.ru

5. Объявление 1855 года о ярмарке рабов

В объявлении состоятельные люди приглашались на ярмарку рабов. Там они могли купить себе как одного, так и несколько человек. В тексте объявления описано, чем хорош тот или иной раб.



Фото с сайта 4tololo.ru

6. Модели человека для изучения анатомии XVII века

Фото с сайта 4tololo.ru

7. Штатив для посмертной съемки людей

Такая съемка была очень распространена в XVIII-XIX веках. На подставку закрепляли умерших, чтобы на фото они выглядели как живые. Снимки делались на память о безвременно ушедших родственниках. Тогда немного другим было отношение к смерти, и ничего ужасного не видели в том, чтобы усопшего нарядить, прикрепить к штативу, нарисовать глаза поверх настоящих – это могли делать и обрабатывая готовый снимок – и позировать с ним.



Фото с сайта 4tololo.ru

А это примеры посмертных фото



Зрачки девочки выглядят ярче, потому что они дорисованы.

Фото с сайта disgustingmen.com



Мертва та девочка, которая стоит.

Фото с сайта disgustingmen.com



Фото с сайта disgustingmen.com

8. Ограждение для могил XVIII века

Такие ограждения придумали в Шотландии, их называли мortsafe. Дело в том, что в Шотландии в то время было много студентов-медиков, им всем не хватало тел для практики, поэтому некоторые раскапывали могилы. Те, кто не желал, чтобы могилы их родственников были вскрыты, а на их телах практиковались студенты, ставили такие ограждения.



Фото с сайта 4tololo.ru

9. Экспонаты XIX века – головы и детские руки, которые хранятся в музее Мюттера в Филадельфии



Фото с сайта 4tololo.ru









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram