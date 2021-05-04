Стабильное, но тяжелое: врачи рассказали о состоянии 12-летнего Ромы Когодовского, спасшего маленького брата из горящего дома

Источник материала: ОНТ

Состояние 12-летнего Ромы Когодовского, пострадавшего при пожаре в деревне Сидоровичи Мядельского района, стабилизировалось, однако остается тяжелым. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

В данный момент мальчик находится в Республиканском ожоговом центре БСМП, врачи которого готовят его к очередной операции. Также сообщается, что 4 мая в режиме видеоконференции врачи провели консилиум со специалистами из российского ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского». В ходе обсуждения белорусские врачи вместе с ведущими хирургами, комбустиологами и анестезиологами России обсуждали наиболее оптимальные варианты и тактику лечения ребенка.

Напомним, 12-летний Рома Когодовский на своих руках вынес из горящего дома двухлетнего брата Ваню, после чего подросток потерял сознание. Помимо сильных ожогов на лице и руках мальчика присутствовали порезы, нанесенные битым стеклом, через которое мальчику пришлось пробираться. Уже 29 апреля Рома был транспортирован на вертолете в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

История Ромы всколыхнула белорусский интернет. В данный момент в республике запущена акция в поддержку юного героя.

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