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«Манчестер Сити» в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет с ПСЖ

04.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Главном клубном турнире по футболу – Лиге Чемпионов – сегодня пройдет ответный матч полуфинала между «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Напомним, в первой встрече, которая прошла в Париже, англичане были сильнее со счётом – 2:1. На выходных обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах и подошли к сегодняшнему матчу в оптимальной форме. 

Не исключено, что сыграет один из лидеров парижан – Килиан Мбаппе, который в субботу повредил икроножную мышцу. Вместе с командой он прилетел на ответный матч.

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче «Манчестер Сити», но статистика выступлений ПСЖ в гостевых матчах говорит о том, что не все так очевидно: в последних выездных матчах «Пари Сен Жермен» всегда забивает минимум дважды. Начало сегодняшней встречи в 22 часа.

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В Главном клубном турнире по футболу – Лиге Чемпионов – сегодня пройдет ответный матч полуфинала между «Манчестер Сити» и ПСЖ. Напомним, в первой встрече, которая...
 
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