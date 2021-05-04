«Манчестер Сити» в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет с ПСЖ

Источник материала: ОНТ

В Главном клубном турнире по футболу – Лиге Чемпионов – сегодня пройдет ответный матч полуфинала между «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Напомним, в первой встрече, которая прошла в Париже, англичане были сильнее со счётом – 2:1. На выходных обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах и подошли к сегодняшнему матчу в оптимальной форме.

Не исключено, что сыграет один из лидеров парижан – Килиан Мбаппе, который в субботу повредил икроножную мышцу. Вместе с командой он прилетел на ответный матч.

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче «Манчестер Сити», но статистика выступлений ПСЖ в гостевых матчах говорит о том, что не все так очевидно: в последних выездных матчах «Пари Сен Жермен» всегда забивает минимум дважды. Начало сегодняшней встречи в 22 часа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram