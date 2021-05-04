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Установлен график выплаты пенсий и пособий в майские праздники
Источник материала: ОНТ
Пособия и пенсии перед праздниками белорусы смогут получить раньше.
9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения почты.
Так – за День Победы выплаты пройдут с 6 по 8 число.
А 8 и 10 можно будет получить свои деньги – вместо вторника 11 мая, на который приходится Радоница – в нашей стране выходной день.
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Пособия и пенсии перед праздниками белорусы смогут получить раньше. 9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения почты. Так – за День Победы выплаты пройдут...
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