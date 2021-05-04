Установлен график выплаты пенсий и пособий в майские праздники

Источник материала: ОНТ

Пособия и пенсии перед праздниками белорусы смогут получить раньше.





9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения почты.

Так – за День Победы выплаты пройдут с 6 по 8 число.

А 8 и 10 можно будет получить свои деньги – вместо вторника 11 мая, на который приходится Радоница – в нашей стране выходной день.

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