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Трехмесячная корги неожиданно встретила братика и растрогала всех до слез
Источник материала: ОНТ
Видео неожиданной встречи четвероногих брата и сестры корги опубликовал
Хозяйка 3-месячной корги Несси случайно сняла видео встречи своей питомицы с братиком. О том, что собаки – родственники, девушки узнали только в процессе знакомства. Однако корги сразу признали друг друга.
В TikTok ролик набрал более 1,6 млн просмотров за два дня.
Пользователей растрогала встреча собачек-родственников: «Жди меня», новый уровень», «Я плачу от того, насколько это круто», «Пустил слезу на рабочем месте! А я – мужик». «Думала, такое только в кино возможно», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Видео неожиданной встречи четвероногих брата и сестры корги опубликовал ridus.ru. Хозяйка 3-месячной корги Несси случайно сняла видео встречи своей питомицы с...
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