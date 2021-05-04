Трехмесячная корги неожиданно встретила братика и растрогала всех до слез

Источник материала: ОНТ

Видео неожиданной встречи четвероногих брата и сестры корги опубликовал ridus.ru .

Хозяйка 3-месячной корги Несси случайно сняла видео встречи своей питомицы с братиком. О том, что собаки – родственники, девушки узнали только в процессе знакомства. Однако корги сразу признали друг друга.

В TikTok ролик набрал более 1,6 млн просмотров за два дня.

Пользователей растрогала встреча собачек-родственников: «Жди меня», новый уровень», «Я плачу от того, насколько это круто», «Пустил слезу на рабочем месте! А я – мужик». «Думала, такое только в кино возможно», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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