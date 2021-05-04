В Беларуси уменьшается количество тяжких преступлений

Источник материала: ОНТ

От снижения правонарушений к их предупреждению. Об этом говорили сегодня на коллегии МВД.





Эксперты отмечают, в целом по сравнению с прошлым годом обстановка улучшилась.

В первом квартале заметно меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Подобных правонарушений много совершается в сельской местности. Навести там порядок – один из приоритетов ведомства.

На контроле – и проблема насилия в семье. Совершенствование законодательства позволило снизить число бытовых преступлений, однако профилактика таких правонарушений пока остаётся не на должном уровне, – отметили на коллегии.

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