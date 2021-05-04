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Слишком резко стартанул? На видео попало падение мотоциклиста в столице (видео)

04.05.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На нашем форуме появилось видео ДТП с участием мотоцикла на ул. Притыцкого. На выезде водитель байка начал движение вместе с легковушкой, успел опередить ее, а в следующий момент упал. По данным ГАИ, он не справился с управлением.

Видео момента аварии прислал форумчанин Dmitry521.

«ДТП случилось сегодня около 8:10, — сообщили предварительную версию в ГАИ Минска. — 36-летний мужчина, выезжая на мотоцикле Yamaha с прилегающей территории, на пересечении ул. Притыцкого с ул. Берута не справился с управлением и упал. Он не пострадал, а вот мотоцикл получил механические повреждения».

Слишком резко стартанул? На видео попало падение мотоциклиста в столице (видео)
Слишком резко стартанул? На видео попало падение мотоциклиста в столице (видео)

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Теги: Минск
 
 
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На нашем форуме появилось видео ДТП с участием мотоцикла на ул. Притыцкого. На выезде водитель байка начал движение вместе с легковушкой, успел опередить ее, а в...
 
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