Слишком резко стартанул? На видео попало падение мотоциклиста в столице (видео)

Источник материала: Onliner

На нашем форуме появилось видео ДТП с участием мотоцикла на ул. Притыцкого. На выезде водитель байка начал движение вместе с легковушкой, успел опередить ее, а в следующий момент упал. По данным ГАИ, он не справился с управлением.

Видео момента аварии прислал форумчанин Dmitry521.

«ДТП случилось сегодня около 8:10, — сообщили предварительную версию в ГАИ Минска. — 36-летний мужчина, выезжая на мотоцикле Yamaha с прилегающей территории, на пересечении ул. Притыцкого с ул. Берута не справился с управлением и упал. Он не пострадал, а вот мотоцикл получил механические повреждения».







