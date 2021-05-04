Гайдукевич: Переговоры с белорусской оппозицией будут как с Навальным

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«Никаких переговоров с теми, кто сидит в гостиницах Литвы и Польши не будет, несмотря на попытки отдельных европейских стран их организовать. Переговоры будут как с Навальным – вот он приехал в Москву, с ним провели переговоры – он находится сейчас в местах лишения свободы. Вот такие же переговоры только возможны», - отметил Гайдукевич.





В "попытку госпереворота" Гайдукевич верит, но вот в подробности, которыми обрастает эта история -- не совсем. Например, Гайдукевич признался, что информация о 150 джипах, на которых из Литвы должны были ехать "преворотчики", вызвала у него лишь улыбку. И он не понимает, откуда эта информация возникла.





"Хорошая пропаганда должна быть правдивой", -- заявил Гайдкевич.







