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Гайдукевич: Переговоры с белорусской оппозицией будут как с Навальным

04.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ЛДПБ, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что переговоров с находящимися за рубежом белорусскими оппозиционными политиками не будет, возможно только их задержание.




Об этом он рассказал в Смартэфире, комментирую недавно вышедший фильм-расследование «Убить Президента» на телеканале ОНТ.

«Никаких переговоров с теми, кто сидит в гостиницах Литвы и Польши не будет, несмотря на попытки отдельных европейских стран их организовать. Переговоры будут как с Навальным – вот он приехал в Москву, с ним провели переговоры – он находится сейчас в местах лишения свободы. Вот такие же переговоры только возможны», - отметил Гайдукевич.

В "попытку госпереворота" Гайдукевич верит, но вот в подробности, которыми обрастает эта история -- не совсем. Например, Гайдукевич признался, что информация о 150 джипах, на которых из Литвы должны были ехать "преворотчики", вызвала у него лишь улыбку. И он не понимает, откуда эта информация возникла.

"Хорошая пропаганда должна быть правдивой", -- заявил Гайдкевич.
 
 
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Лидер ЛДПБ, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что переговоров с находящимися за рубежом белорусскими оппозиционными политиками не будет,...
 
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