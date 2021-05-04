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Высокие отношения: Александр Лукашенко встретился с Виктором Лукашенко

04.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Встречи отца и сына, оказывается, уже являются протокольной новостью.



Как сообщает БЕЛТА, "в ходе рабочей встречи белорусский лидер поинтересовался у руководителя НОК о ходе подготовки спортсменов к предстоящей летней Олимпиаде в Токио".

Удивительно, что эти вопросы нельзя было обсудить по-домашнему. 

Странно, что когда НОК возглавлял сам Александр Лукашенко не появлялись сообщения о том, что президент Беларуси встретился с президентом НОК. За обедом, например... 
 
Напомним, что 7 декабря 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение ввести санкции против НОК Беларуси. Один из пунктов: запрет всем членам исполнительного комитета и главе НОК на участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

После этого НОК вместо Александра Лукашенко возглавил Виктор Лукашенко. Однако МОК заявил о непризнании сына белорусского президента в качестве руководителя комитета и продлил ограничительные меры в отношении организации. 
 
Теги: Новости
 
 
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Александр Лукашенко провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Встречи отца и сына, оказывается, уже являются протокольной...
 
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