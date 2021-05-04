Высокие отношения: Александр Лукашенко встретился с Виктором Лукашенко









сообщает БЕЛТА, "в ходе рабочей встречи белорусский лидер поинтересовался у руководителя НОК о ходе подготовки спортсменов к предстоящей летней Олимпиаде в Токио". КакБЕЛТА, "в ходе рабочей встречи белорусский лидер поинтересовался у руководителя НОК о ходе подготовки спортсменов к предстоящей летней Олимпиаде в Токио".





Удивительно, что эти вопросы нельзя было обсудить по-домашнему.





Странно, что когда НОК возглавлял сам Александр Лукашенко не появлялись сообщения о том, что президент Беларуси встретился с президентом НОК. За обедом, например...

Напомним, что 7 декабря 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение ввести санкции против НОК Беларуси. Один из пунктов: запрет всем членам исполнительного комитета и главе НОК на участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.





После этого НОК вместо Александра Лукашенко возглавил Виктор Лукашенко. Однако МОК заявил о непризнании сына белорусского президента в качестве руководителя комитета и продлил ограничительные меры в отношении организации.



