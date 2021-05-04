Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, летнее тепло в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве опять непогода – в некоторых районах идет дождь, а кое-где и мокрый снег. Температура во вторник не поднимется выше плюс 8 градусов. О погоде в других городах стран Содружества рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24».

В восьми регионах Казахстана - на севере, востоке и центре страны – объявлено штормовое предупреждение. Там прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Сегодня Алматы солнечно, с утра плюс 25 градусов, осадков не ожидается. Аномальная жара установилась в Кызылординской области. Там столбики термометров днем поднимутся выше 40 градусов. Также в регионе ожидается сильный ветер. Синоптики предупреждают о возможных пыльных бурях, спасатели на это время советуют отказаться от дальних поездок.

В столице Беларуси сегодня ожидается до плюс 10. Второй день подряд из-за сильного ветра объявлен «оранжевый» уровень опасности. Порывы достигают 20 метров в секунду. Сотрудники МЧС и ГАИ рекомендуют автолюбителям не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и неукрепленных конструкций. А пешеходам на остановках следует держаться подальше от края проезжей части, чтобы сильный порыв не толкнул под колеса машины.

В Душанбе переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до плюс 32. В Хатлонской области Таджикистана весна выдалась жаркой, там созрели ранние сорта репчатого лука. Аграрии уже собрали 65 тонн урожая. Под полезную и богатую витаминами овощную культуру в регионе выделили более 15 тысяч гектаров земли.

В Армении сейчас рабочая неделя, но многие ощущают атмосферу майских каникул. Это связано с тем, что в страну на отдых приехали российские туристы. Они много путешествуют по республике, предпочтение, конечно, отдают южным регионам – там сейчас плюс 26, в Ереване до 29 градусов. Немного освежать воздух будут кратковременные дожди.