Соскучились по путешествиям? В Бресте откроется выставка тревел-фотографов со снимками из Европы и Австралии

Источник материала: Tut.by

Снимки брестских фотографов из путешествий по Европе и Австралии представят 7 мая в Бресте на выставке «Точки притяжения».





Фотовыставка будет работать с 7 по 31 мая в двух локациях: галерее отеля «Эрмитаж», а также веганском кафе «Сарай» на улице Гоголя, 11.

Основная экспозиция в «Эрмитаже» будет работать круглосуточно. В нее войдут 24 работы Веры Еремовой и Игоря Павлова из Парижа, Милана, Берлина, Осло, Праги, Флоренции, Неаполя, Рима, Будапешта, Сиднея и других городов.

Экспозиция в «Сарае» будет представлена «инста фотографиями» Веры Еремовой из путешествий по Италии, Швейцарии, Турции и другим странам.