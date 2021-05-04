«Коммунальники сказали - сам виноват». Из-за сильного ветра дерево упало на машину, восстановить ее нельзя

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске бушевала непогода: ветер валил деревья, повреждал здания и машины . Например, на улице Берута дерево рухнуло на Peugeot так, что автомобиль теперь не подлежит восстановлению. AUTO.TUT.BY расспросил у водителя и коммунальников о происшествии, а также узнал у адвоката, что в таких случаях делать автовладельцам.

«Это дерево посадили еще в 63-м, когда дом строили»

Дерево рухнуло на Peugeot около пяти утра во дворе пятиэтажки на улице Берута — машина стояла на парковке возле дома. Владелец машины Дмитрий как раз выходил на улицу, чтобы выгулять собаку.

— Встретил соседа, а он мне говорит: «Иди, посмотри, там дерево на твоей машине лежит». Подхожу, и точно: ствол ровно на крышу автомобиля упал, стойки погнулись, крыша продавилась, — рассказал автомобилист.

Мужчина вспоминает о происшествии спокойно, хоть и потерял машину стоимостью около пяти тысяч долларов. Дмитрий считает, что «нервничать в этом случае не стоит: это же железо, главное, что не пострадали жена и ребенок», ведь именно супруга пользуется этим авто.

Дмитрий сразу вызвал милицию, чтобы она зафиксировала происшествие. Потом узнал, что дерево находится на балансе ЖКХ. Вскоре на место ЧП приехали коммунальники, распилили ствол дерева на части и сложили кучкой возле парковки. Позже по вызову ЖКХ приехал эксперт: выяснял, почему могло упасть дерево. Определить вид дерева он не смог, но сказал, что оно было живое, а вот корень — подгнивший.





— Какое ж оно живое с гнилыми корнями? Ветки зеленые были только сверху, а внизу все высохшие, — сомневается в правдивости вывода эксперта Дмитрий. — Это дерево посадили во дворе еще во время строительства дома в 1963 году. Вообще до капремонта, который был лет пять назад, деревьев было много, часть их вырубили: освобождали место для стоянки. А это дерево оставили, и зря.

По словам автомобилиста, коммунальники сказали ему, что на компенсацию мужчине рассчитывать не стоит, потому что он сам виноват: поставил машину под деревьями, несмотря на то, что МЧС объявило оранжевый уровень опасности из-за ветра.

Однако мужчина сдаваться не собирается и надеется взыскать деньги за причиненный ущерб. Дмитрий сделал много фотографий с места происшествия, забрал сгнивший корень дерева — хочет сдать его на экспертизу, а также пригласил независимого эксперта-автотехника — тот оценит повреждения Peugeot.

«Просто так никакое дерево спилить нельзя»

В ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска AUTO.TUT.BY рассказали, что каждый год их специалисты обследуют деревья, находящиеся на балансе организации. При этом спилить дерево просто так, потому что оно кому-то мешает, рабочие не могут: для этого нужно заключение, что дерево больное, представляет опасность.

— То дерево на Берута (возможно, это клен или вяз) тоже было обследовано, оно было здорово. Это же сказал эксперт, которого мы приглашали после происшествия. Предполагали, что, может, корни дерева повредили во время строительства парковки, но нет, они целы.





Предполагается, что причина падения дерева в его корневой системе: она кольцевая, идет по кругу, к тому же в середине корни подгнили, поэтому дерево было неустойчивое и при сильном ветре упало. Также в ЖКХ сообщили, что выплатить деньги владельцу автомобиля они могут только по решению суда.

Адвокат: «Даже если был сильный ветер, то добиться компенсации можно»

На практике падающие на имущество граждан деревья не такая уж редкость. Например, с такими случаями сталкивалась, доводила до суда и выигрывала процессы столичный адвокат Светлана Бабинцева. Она рассказала AUTO.TUT.BY, на что следует обращать внимание и что делать, если такая неприятность, как у Дмитрия, приключилась с вами.

— В первую очередь надо позвонить в 102 и вызвать милицию, чтобы они зафиксировали произошедшее и повреждения авто. Милиция сама вызовет на место обслуживающие организации, это может был «Зеленстрой» или ЖКХ, впоследствии им можно направить претензию, — говорит адвокат.

На этом этапе адвокат советует автовладельцам сделать как можно больше фотографий с места происшествия с разных ракурсов. Кстати, Дмитрий поступил правильно, когда оставил кусок корня для экспертизы.

Второй документ, который понадобится, если автовладелец намерен подавать иск в суд, — оценка причиненного вреда, для этого надо вызвать эксперта-автотехника. Также обязательно надо получить в «БелГидроМетеоцентре» информацию о погодных условиях в день происшествия.

— Если в тот день погодные условия были не очень хорошими, например как сейчас — есть ветер, объявлен оранжевый уровень опасности, то терять надежду на получение компенсации автовладельцу не стоит. Здесь все зависит от максимальных порывов ветра, которые оценивают по шкале Бофорта. Бывает, что ветер сильный, но не такой, что большие деревья будут падать. В любом случае, для принятия решения надо оценивать обстоятельства конкретного случая, что и сделает суд.

Светлана Бабинцева отметила важный момент: обслуживающие организации будут нести ответственность в том случае, если авто было припарковано в соответствии с ПДД.

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