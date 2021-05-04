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За январь-апрель техосмотр прошло больше авто, чем за весь 2020 год. Но очереди уменьшились

04.05.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только в апреле выдано 231 633 разрешения на допуск к участию в дорожном движении. По информации УП «Белтехосмотр», это на 255,7% превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года, когда было выдано всего 60 052 разрешения. Это даже больше, чем в рекордном 2013 году, когда в апреле техосмотр прошли 190 266 водителей.


Общее же количество разрешений, выданных за январь–апрель 2021 г., составило 835 232. Интересно, что за весь 2020 год УП «Белтехосмотр» выдало 726 055 разрешений.

По сравнению с мартом в апреле лишь немного снизился поток желающих пройти техосмотр — 231 тысяча против почти 266 тысяч. В отдельные периоды было сложно записаться. Сейчас на многих диагностических станциях есть свободные записи на ближайшую неделю. При желании пройти техосмотр можно быстро и без проблем.

Напомним, что с 1 марта вступило в силу законодательство, позволяющее штрафовать за отсутствие техосмотра по камерам фиксации.

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УП «Белтехосмотр» поделилось информацией о количестве выданных разрешений за апрель. Белорусские водители продолжают ставить рекорды.
 
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