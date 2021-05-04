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За январь-апрель техосмотр прошло больше авто, чем за весь 2020 год. Но очереди уменьшились
Источник материала: Tut.by
Только в апреле выдано 231 633 разрешения на допуск к участию в дорожном движении. По информации
Общее же количество разрешений, выданных за январь–апрель 2021 г., составило 835 232. Интересно, что за весь 2020 год УП «Белтехосмотр» выдало 726 055 разрешений.
По сравнению с мартом в апреле лишь немного снизился поток желающих пройти техосмотр — 231 тысяча против почти 266 тысяч. В отдельные периоды было сложно записаться. Сейчас на многих диагностических станциях есть свободные записи на ближайшую неделю. При желании пройти техосмотр можно быстро и без проблем.
Напомним, что с 1 марта вступило в силу законодательство, позволяющее
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УП «Белтехосмотр» поделилось информацией о количестве выданных разрешений за апрель. Белорусские водители продолжают ставить рекорды.
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