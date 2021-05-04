Стало известно, где теперь будет работать Моуринью

Источник материала: Tut.by

«Рома» объявила о назначении нового тренера. Им стал португалец Жозе Моуринью. Он подписал контракт сроком до лета 2024 года и приступит к работе перед началом сезона-2021/22, передает sports.ru.



Фото: Reuters

Последним клубом Моуринью был «Тоттенхэм», который он покинул в прошлом месяце.

Римский клуб сегодня объявил об уходе Паулу Фонсеки по окончании сезона.

Моуринью уже работал в Италии с «Интером», выиграв два скудетто, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.