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Стало известно, где теперь будет работать Моуринью
Источник материала: Tut.by
«Рома» объявила о назначении нового тренера. Им стал португалец Жозе Моуринью. Он подписал контракт сроком до лета 2024 года и приступит к работе перед началом сезона-2021/22,
Последним клубом Моуринью был «Тоттенхэм», который он покинул в прошлом месяце.
Римский клуб сегодня объявил об уходе Паулу Фонсеки по окончании сезона.
Моуринью уже работал в Италии с «Интером», выиграв два скудетто, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.
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Он переезжает в Италию.
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