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Египет купит «самые дорогие истребители в мире» на 4,5 миллиарда долларов
Источник материала: Tut.by
Египет купит еще 30 французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale и вооружение для них. Общая сумма контракта превысит 4,5 миллиарда долларов, причем 80% суммы покроет десятилетний кредит под гарантию правительства Франции. Об этом
Министерство обороны Египта сообщило о сделке сегодня утром, через некоторое время информацию подтвердила в своем твиттере министр обороны Франции Флоренс Парли. Она отметила, что контракт гарантирует французской промышленности 7000 рабочих мест на три года.
Сумма оплаты только за самолеты — около 3,7 миллиарда евро, или 4,5 миллиарда долларов, сделка будет профинансирована за счет десятилетнего кредита. Гарантом кроме французского правительства выступают банки BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale и CIC.
Помимо 30 самолетов, Египет закупает для них вооружение от компаний MBDA и Safran Electronics & Defense — управляемое и неуправляемое оружие, контейнеры для постановки помех и системы самонаведения. Эти закупки обойдутся еще в 240 миллионов долларов.
В 2015 году Египет уже приобрел 24 «Рафаля» на сумму в 3,5 миллиарда евро и стал первой страной за пределами Франции, получившей эти истребители. Впоследствии Dassault Rafale получили Греция, Катар и Индия — контракт с последней сопровождался скандалом, так как каждый самолет обошелся стране в безумные 240 миллионов долларов. Многие называли Rafale индийского контракта «самыми дорогими».
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Еще четверть миллиарда придется потратить на оружие для них.
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