Египет купит «самые дорогие истребители в мире» на 4,5 миллиарда долларов

Источник материала: Tut.by

Египет купит еще 30 французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale и вооружение для них. Общая сумма контракта превысит 4,5 миллиарда долларов, причем 80% суммы покроет десятилетний кредит под гарантию правительства Франции. Об этом сообщает defence24.pl.

Министерство обороны Египта сообщило о сделке сегодня утром, через некоторое время информацию подтвердила в своем твиттере министр обороны Франции Флоренс Парли. Она отметила, что контракт гарантирует французской промышленности 7000 рабочих мест на три года.

Сумма оплаты только за самолеты — около 3,7 миллиарда евро, или 4,5 миллиарда долларов, сделка будет профинансирована за счет десятилетнего кредита. Гарантом кроме французского правительства выступают банки BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale и CIC.