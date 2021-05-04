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Мировые цены на нефть растут уже вторую неделю

04.05.2021 17:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на ожиданиях по ослаблению карантина в Европе. Об этом свидетельствуют данные торгов 4 мая.

Мировые цены на нефть растут уже вторую неделю
Фото: pixabay.com

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на 1,37 доллара (2,03%) — до 68,93 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 1,26 доллара (1,95%) — до 65,75 доллара за баррель.

Цены на нефть позитивно реагируют на новости касательно карантина в Европе. Накануне сообщалось, что Еврокомиссия предложила государствам-членам Евросоюза ослабить ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера. Прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.

 
 
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Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на ожиданиях по ослаблению карантина в Европе. Об этом свидетельствуют данные торгов 4 мая.
 
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