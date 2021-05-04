|
На минском Партизанском проспекте столкнулись «Джили» и «Пежо»
Источник материала: Навiны
Две легковушки столкнулись на Партизанском проспекте в Минске днем 4 мая, сообщили в ГАИ.
Установлено, что водитель «Джили» двигался по Партизанскому проспекту. На пересечении с Рабочим переулком он поехал на красный и столкнулся с «Пежо».
В результате ДТП пострадала пассажирка «Пежо», ее госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две легковушки столкнулись на Партизанском проспекте в Минске днем 4 мая, сообщили в ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)