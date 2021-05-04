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На минском Партизанском проспекте столкнулись «Джили» и «Пежо»

04.05.2021 17:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Две легковушки столкнулись на Партизанском проспекте в Минске днем 4 мая, сообщили в ГАИ.

На минском Партизанском проспекте столкнулись «Джили» и «Пежо»

Установлено, что водитель «Джили» двигался по Партизанскому проспекту. На пересечении с Рабочим переулком он поехал на красный и столкнулся с «Пежо».

В результате ДТП пострадала пассажирка «Пежо», ее госпитализировали.

 
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Две легковушки столкнулись на Партизанском проспекте в Минске днем 4 мая, сообщили в ГАИ.
 
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