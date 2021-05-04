На минском Партизанском проспекте столкнулись «Джили» и «Пежо»

Две легковушки столкнулись на Партизанском проспекте в Минске днем 4 мая, сообщили в ГАИ.





Установлено, что водитель «Джили» двигался по Партизанскому проспекту. На пересечении с Рабочим переулком он поехал на красный и столкнулся с «Пежо».

В результате ДТП пострадала пассажирка «Пежо», ее госпитализировали.