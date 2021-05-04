Настя, мы с тобой: поклонники поддержали Ивлееву после странного фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда Instagram Настя Ивлеева опубликовала новую фотографию, на которую сразу обратили внимание фанаты. Дело в том, что на безымянном пальце блогерши больше нет кольца.

Браку Ивлеевой и Элджея всего два года. До последнего времени считалось, что у них все идеально. Но затем анонимные источники начали сообщать, что на самом деле уже готовы все документы, и пара лишь ждет начала бракоразводного процесса. Якобы они больше не хотят жить вместе, потому что Настя недовольна слишком низкими заработками мужа-рэпера.

Новой публикацией в Instagram Ивлеева лишь подогрела слухи: она сфотографировалась с задумчивым лицом и не оставила привычных шуток в подписи. Поклонники сразу отреагировали.

"Почему без кольца; они развелись с Элджеем? чего грустная такая Настюха; все это забудется, все еще наладится", – написали фолловеры в комментариях.

Сама блогерша пока никак не прокомментировала слухи о разводе, молчит по этому поводу и рэпер.

Напомним, недавно Ивлеева выпустила коллекцию одежды вместе с Barbie, а до этого порадовала фанатов съестной продукцией - шоколадом, энергетиком и чипсами.

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