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Настя, мы с тобой: поклонники поддержали Ивлееву после странного фото
04.05.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда Instagram Настя Ивлеева опубликовала новую фотографию, на которую сразу обратили внимание фанаты. Дело в том, что на безымянном пальце блогерши больше нет кольца.
Браку Ивлеевой и Элджея всего два года. До последнего времени считалось, что у них все идеально. Но затем анонимные источники начали сообщать, что на самом деле уже готовы все документы, и пара лишь ждет начала бракоразводного процесса. Якобы они больше не хотят жить вместе, потому что Настя недовольна слишком низкими заработками мужа-рэпера.
Новой публикацией в Instagram Ивлеева лишь подогрела слухи: она сфотографировалась с задумчивым лицом и не оставила привычных шуток в подписи. Поклонники сразу отреагировали.
"Почему без кольца; они развелись с Элджеем? чего грустная такая Настюха; все это забудется, все еще наладится", – написали фолловеры в комментариях.
Сама блогерша пока никак не прокомментировала слухи о разводе, молчит по этому поводу и рэпер.
Напомним, недавно Ивлеева
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Ивлеева подогрела слухи о разводе с Элджеем: новое фото лишь раззадорило поклонников, которые давно заподозрили, что в их семье все сложно.
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