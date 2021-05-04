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Экономист: в условиях санкций "точкой опоры" для Беларуси станет Россия

04.05.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Экономист: в условиях санкций "точкой опоры" для Беларуси станет Россия
Любые санкции всегда имеют определенные негативные последствия, "но нельзя сказать, что мы прямо не сможем жить с этими санкциями и ограничениями", отметил собеседник радио Sputnik. 
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы с ними уже жили, как-то боролись, потом эти санкции были приостановлены, сейчас стал вопрос снова", ― напомнил Козлов.

Экономические санкции преследуют достижение политических целей, и такая практика применяется не только по отношению к Беларуси, но и к другим государствам, добавил эксперт.

Конечно, в такой ситуации Беларуси нужна точка опоры, и ближайшей точкой опоры является, безусловно, Российская Федерация, сказал Козлов.

"Будь-то санкции или другие ограничения, не взирая на то, обоснованы они или нет, они повлекут за собой рост теневой экономики, в том числе и в Соединенных Штатах, потому что созданы товаропроводящие сети, созданы предприятия, которые работают. Санкции ― это снижение чьего-то дохода, не только Республики Беларусь , но и всех, кто в принципе на этом зарабатывает", ―рассуждает Козлов.

Что касается перспективных последствий, то необходимо просчитывать, для кого они более критичны: "Понято, что для нас это более существенно, для американцев, с учетом их экономики, это менее существенно", отметил эксперт.

"Ну и цель какая у санкций ― причинить Республике Беларусь определенное неудобство. В итоге думаю, будет некий переориентир на рынки, которые не закрыты для нас. Это Россия, Китай, возможно, Ближний Восток, и переориентир ожидается в ближайшее время", ― считает Козлов.

Напомним, во вторник, принимая с докладом премьер-министра романа Головченко, Александр Лукашенко акцентировал внимание на работе экономики в первом квартале текущего года, поинтересовался перспективами и подчеркнул, что озвученные Евросоюзом и США санкции в отношении Беларуси "нельзя оставлять без ответа". "Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил Лукашенко.

В отношении Беларуси на данный момент действуют три пакета санкций ЕС, которые поддержал ряд стран-кандидатов на вступление в союз и государства европейской зоны свободной торговли. Кроме того, США объявили о "разморозке" приостановленных ранее санкций в отношении 9 белорусских госпредприятий нефтехимического комплекса, они возобновят свое действие летом.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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