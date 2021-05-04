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Экономист: в условиях санкций "точкой опоры" для Беларуси станет Россия
04.05.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы с ними уже жили, как-то боролись, потом эти санкции были приостановлены, сейчас стал вопрос снова", ― напомнил Козлов.
Экономические санкции преследуют достижение политических целей, и такая практика применяется не только по отношению к Беларуси, но и к другим государствам, добавил эксперт.
Конечно, в такой ситуации Беларуси нужна точка опоры, и ближайшей точкой опоры является, безусловно, Российская Федерация, сказал Козлов.
"Будь-то санкции или другие ограничения, не взирая на то, обоснованы они или нет, они повлекут за собой рост теневой экономики, в том числе и в Соединенных Штатах, потому что созданы товаропроводящие сети, созданы предприятия, которые работают. Санкции ― это снижение чьего-то дохода, не только Республики Беларусь , но и всех, кто в принципе на этом зарабатывает", ―рассуждает Козлов.
Что касается перспективных последствий, то необходимо просчитывать, для кого они более критичны: "Понято, что для нас это более существенно, для американцев, с учетом их экономики, это менее существенно", отметил эксперт.
"Ну и цель какая у санкций ― причинить Республике Беларусь определенное неудобство. В итоге думаю, будет некий переориентир на рынки, которые не закрыты для нас. Это Россия, Китай, возможно, Ближний Восток, и переориентир ожидается в ближайшее время", ― считает Козлов.
Напомним, во вторник, принимая с докладом премьер-министра романа Головченко, Александр Лукашенко акцентировал внимание на работе экономики в первом квартале текущего года, поинтересовался перспективами и подчеркнул, что озвученные Евросоюзом и США санкции в отношении Беларуси "нельзя оставлять
В отношении Беларуси на данный момент действуют три пакета санкций ЕС, которые поддержал ряд стран-кандидатов на вступление в союз и государства европейской зоны свободной торговли. Кроме того, США объявили о "
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С учетом объявленных санкций ЕС и США Беларуси необходимо в ускоренном порядке переориентироваться на незакрытые для нее рынки, преимущественно, на российский,...
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