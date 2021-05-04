Под Гомелем мужчина стрелял из ружья: захотелось праздничного фейерверка. Для задержания пришлось вызвать ОМОН

Источник материала: Onliner

Третьего мая вечером в оперативно-дежурную службу Гомельского РОВД позвонила жительница деревни Поколюбичи. Она сообщила, что ее 43-летний супруг в состоянии алкогольного опьянения заряжает охотничье ружье. Сама она была не дома. А вот вместе с мужем там находилась ее 10-летняя дочь. Она и сообщила матери о поведении отца, сообщают в УВД.

Женщина вернулась домой, забрала девочку и вышла из дома. После этого ее муж два раза выстрелил.

Сотрудники патрульно-постовой службы оцепили участок, затем прибыл ОМОН и готовился задержать хозяина дома. Тот завел скутер и выехал на улицу. Началось преследование. На требования остановиться мужчина не реагировал, но вскоре его задержали.

В отношении мужчины начат административный процесс за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Также составлен административный протокол за стрельбу из огнестрельного оружия в населенном пункте.

Как пояснил задержанный, ружье ему подарил местный пенсионер, который уже умер. А стрелял он потому, что захотелось праздничного фейерверка.