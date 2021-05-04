ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Момент столкновении из-за проезда на красный зафиксировала камера (видео)

04.05.2021 17:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Geely, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с Peugeot на Партизанском проспекте, сообщили в ГАИ столицы. По данным инспекторов, одни человек пострадал — женщина, ехавшая в автомобиле, не нарушившем правила. Публикуют видео из Geely.

«Сегодня около 11:20 водитель Geely на пересечении с пер. Рабочим проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Peugeot», — такова предварительная версия Госавтоинспекции.

В результате ДТП пассажирка Peugeot доставлена в учреждение здравоохранения. Транспортные средства получили механические повреждения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Geely, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с Peugeot на Партизанском проспекте, сообщили в ГАИ столицы. По данным инспекторов, одни человек...
 
Новости дня
Новости разные
 
От иллюзий к обвинениям и обратно: как Запад то строит, то рушит отношения с РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by