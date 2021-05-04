Момент столкновении из-за проезда на красный зафиксировала камера (видео)

Источник материала: Onliner

Geely, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с Peugeot на Партизанском проспекте, сообщили в ГАИ столицы. По данным инспекторов, одни человек пострадал — женщина, ехавшая в автомобиле, не нарушившем правила. Публикуют видео из Geely.

«Сегодня около 11:20 водитель Geely на пересечении с пер. Рабочим проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Peugeot», — такова предварительная версия Госавтоинспекции.

В результате ДТП пассажирка Peugeot доставлена в учреждение здравоохранения. Транспортные средства получили механические повреждения.