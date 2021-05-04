Верховный суд оставил в силе смертный приговор за убийство пенсионеров в Слуцком районе

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде была рассмотрена апелляция на смертный приговор Виктору Скрундику, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Напомним, год назад Минский областной суд огласил приговоры жителям Слуцкого района. Трое подсудимых были приговорены к длительным срокам лишения свободы (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик приговорен к смертной казни. Все они были обвинены в убийстве пенсионеров и попытке убить 85-летнюю женщину.

Приговор был обжалован: коллегия Верховного суда удовлетворила апелляцию и отменила смертный приговор Виктору Скрундику. Дело вернули на новое рассмотрение в Минский областной суд, который вынес аналогичное решение во второй раз: Виктора Скрундика приговорили к смертной казни.





Коллегия по уголовным делам Верховного суда сегодня отклонила жалобу. Валентин Бушнин был приговорен к 18 годам лишения свободы, Виталий Мятеж — к 22 годам лишения свободы, а Виктор Скрундик — к расстрелу. У Виктора Скрундика еще есть возможность написать президенту прошение о помиловании.