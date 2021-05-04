“В Беларусь мы обязательно вернемся” — Вячорка рассказал зачем ему и Тихановской купили билеты в Минск









“Наша НIва”. “Это бред. Прекращать борьбу и идти на фальшивые сделки мы не будем. Так же никто признавать Лукашенко не собирается. Речь может идти только о новых выборах, в которых Лукашенко вряд ли будет участвовать”, — передает слова Франака Вячорки





Он рассказал о том, когда были куплены те билеты, правда не стал объяснять зачем они это сделали..





«Те билеты были куплены в марте. Это старая история, она уже неактуальна. Билеты были куплены до того, как Тихоновской предъявили обвинение в терроризме. Тем не менее хочу заверить, что в Беларусь мы обязательно вернемся», — заверил Франак Вячорка.





Напомним — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и ее советник Франак Вячорка купили билеты на самолет в Минск. Вначале информация появилась в тг-каналах. Однако в штабе политика ее подтвердили. На скрине видно, что билеты были приобретены на рейс 2 мая.



