До того, как придумали страх. Посмотрите, что зоолог вытворяет с 6-метровым питоном

Источник материала: Tut.by

Видео, показывающее бесстрашный характер его главного героя, недавно было опубликовано в Facebook. На нем зоолог Джей Брюер тащит огромного питона на себе, пытаясь переместить змею в другое место в зоопарке.

Мужчина делает всю работу в одиночку: взваливает на себя рептилию, спокойно переносит ее на несколько метров, кладет на пол. Питон извивается (видно, что он немного встревожен) и даже несколько раз атакует человека. На все это зоолог реагирует совершенно спокойно, зная, что питон не ядовит.

Сетчатый питон (как на видео) — самая длинная в мире змея. Ее размер может достигать 7,5 метра, а весят эти рептилии до 75 килограммов.