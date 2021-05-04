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До того, как придумали страх. Посмотрите, что зоолог вытворяет с 6-метровым питоном

04.05.2021 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео, показывающее бесстрашный характер его главного героя, недавно было опубликовано в Facebook. На нем зоолог Джей Брюер тащит огромного питона на себе, пытаясь переместить змею в другое место в зоопарке.

Мужчина делает всю работу в одиночку: взваливает на себя рептилию, спокойно переносит ее на несколько метров, кладет на пол. Питон извивается (видно, что он немного встревожен) и даже несколько раз атакует человека. На все это зоолог реагирует совершенно спокойно, зная, что питон не ядовит.

Сетчатый питон (как на видео) — самая длинная в мире змея. Ее размер может достигать 7,5 метра, а весят эти рептилии до 75 килограммов.

 
 
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Джей Брюер основал зоопарк в Калифорнии. Животные - это его страсть.
 
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