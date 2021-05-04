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ОМОН задержал стрелявшего из ружья жителя Гомельщины

04.05.2021 17:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Поколюбичах пьяный мужчина устроил стрельбу, а потом пытался скрыться от милиции на скутере.

ОМОН задержал стрелявшего из ружья жителя Гомельщины

По информации областного УВД, вечером 3 мая в милицию позвонила жительница деревни Поколюбичи и сообщила о том, что ее пьяный супруг заряжает охотничье ружье. Сама женщина дома отсутствовала, но там находилась ее 10-летняя дочь, она и сообщила матери о странном поведении мужчины. Позже, когда девочка покинула дом, его хозяин два раза выстрелил.

Сотрудники патрульно-постовой службы оцепили участок, а прибывший ОМОН уже готов был задержать хозяина дома, но тот завел скутер и выехал на улицу. Началось преследование. На требования остановиться сельчанин не реагировал. Вскоре его все-таки задержали.

Как пояснил задержанный, стрелял он, потому что захотелось праздничного фейерверка.

 
 
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В Поколюбичах пьяный мужчина устроил стрельбу, а потом пытался скрыться от милиции на скутере.
 
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