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Белоруса попросили взять четыре кредита и «вычислить мошенника». Отказать не смог

04.05.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Похоже, мошенники перешли на новую тактику: если раньше они под видом банковских работников сообщали о попытке перевода денег с карты, то теперь предлагают поучаствовать в операции по установлению мошенника. Несмотря на откровенную абсурдность предложения, некоторые соглашаются — и, к сожалению, теряют свои деньги. Об очередном случае рассказывает Следственный комитет.

Дело было 30 апреля. 31-летнему жителю Могилева позвонили неизвестные и назвались сотрудниками банка. Мужчине предложили «поучаствовать в спецоперации по установлению мошенника среди работников местного отделения банка». Для этого нужно было взять кредит и перечислить на названный звонившими счет, чтобы спровоцировать мошенника и установить его личность.

Житель Могилева решил помочь: он оформил в банке четыре онлайн-кредита на общую сумму более 16,5 тысячи рублей, а затем отправил все деньги на указанный «банкирами» счет. По непонятной причине они сразу же перестали выходить с мужчиной на связь.

Аналогичный развод случился с еще одним мужчиной в Могилевском районе: 81-летний потерпевший потерял свои накопления на сумму 10,5 тысячи рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Похоже, мошенники перешли на новую тактику: если раньше они под видом банковских работников сообщали о попытке перевода денег с карты, то теперь предлагают...
 
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