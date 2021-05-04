Главным поставщиком экранов для iPhone 13 станет Samsung

Источник материала: Onliner

Samsung поставит 110 миллионов OLED-экранов для iPhone 12 и iPhone 13 за нынешний год, сообщает ресурс The Elec.

Дисплеи для Pro-версий iPhone 13 будут поддерживать технологию LTPO. Она позволяет обеспечить частоту обновления экрана 120 Гц без существенного нагрева аккумулятора. Это должно положительно отразиться на энергопотреблении и долговечности батареи.

Основную массу таких дисплеев поставит Samsung, но заказ также есть у LG. А вот платы для подключения дисплеев к «железу» смартфонов будут целиком производства Samsung Electro-Mechanics и Samsung Display.

По нынешним данным, частота обновления экрана в 120 Гц появится только в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Версии iPhone 13 и iPhone 13 mini останутся с обычными дисплеями.